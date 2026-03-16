  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
9

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о работе Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых.

В четырех матчах под руководством Карседо «Спартак» одержал две победы и дважды проиграл. В субботу московская команда уступила «Зениту» на выезде в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:2).

«Не надо делить тренеров на российских и иностранных. В первую очередь стоит смотреть на профессиональные качества Карседо. Пока у него не получается показать результат не из-за того, что он испанец.

В «Спартаке» не приживались многие известные тренеры. Эмери – отличный специалист. Выиграл не одну Лигу Европы. Но в «Спартаке» у него ничего не получилось. У этого не было объяснений.

Не вижу смысла менять Карседо на кого-то другого, новый тренер покажет точно такие же результаты. В последнее время у тренеров «Спартака» не получается показывать хорошие результаты. Никто не знает, с чем это связано», – сказал Гаврилов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Гаврилов
logoУнаи Эмери
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда то Бесков говорил: "Не знаешь, что делать с мячом, отдай его Гаврилову." Юрий Васильевич голова, ерунды не скажет, на редкость адекватное мнение среди наших ветеранов, а то всё своих надо, своих надо.
Ответ Ю. Евгеньевич
Приятно слышать адекватное мнение человека, не заинтересованного в отличие от других в какой-либо должности.
Просто никто не хочет ждать. Ожидаются результаты сразу, а не потом. Отсюда мега давление на тренеров Спартака. Поэтому такая чехарда
Конечно будет такие же результаты , Максименко - читать игру вообще не умеет , показательный момент , когда Денисову мяч в голову прилетел, а он в другой стороне от мяча . Итог нужен новый Вратарь . Пошли дальше по защите слева направо .Дмитриев профильный вингер он вообще не защитник , вывод : купить левого защитника ( ни латеря ни вингера ) , а Дмитриева конкурировать с Марки. Литвинов - Опорник!!! Тоже типа переученный в защитника , вывод купить защитника центрального , а Литвинов должен конкурировать с Умяровым . Ву , посмотреть как будет смотреться с защитниками новыми рядом и потом делать выводы , а когда он конечно за всеми подчищает , отсюда и 10 фолов за игру . Денисов тоже Опорник изначально , либо оставить на замену , либо продать , и купить правого защитника ( ни Самошникова , ни Сауся , а правого защитника !!!) Джику и Бабича , так же как и с Ву можно оставить , и смотреть на них с новыми ЛЗ и ПЗ , и еще одним ЦЗ!!!
Абсолютно согласен с Юрием Васильевичем.!
Общие фразы. Карседо разгребает шлак, который до него накупили, игра с «Зенитом» внушает оптимизм.
давай ещё по одной.
Чё та басней "Квартет" дедушки Крылова пахнуло - "А вы, друзья, как не садитесь ..."
Абсолютно правильную тактику и игроков выбрал Карседо, он не виноват что Солари не пойми чем занимается, если бы не этот пеналь, Спартак бы также играл во втором тайме, и искали бы свои моменты, а так пришлось тасовать состав потому что надо было отыгрываться, смотрим дальше
Читайте новости футбола в любимой соцсети
