Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»

Юрий Гаврилов: не надо делить тренеров на российских и иностранных.

Бывший полузащитник «Спартака » Юрий Гаврилов высказался о работе Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых.

В четырех матчах под руководством Карседо «Спартак» одержал две победы и дважды проиграл. В субботу московская команда уступила «Зениту» на выезде в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:2).

«Не надо делить тренеров на российских и иностранных. В первую очередь стоит смотреть на профессиональные качества Карседо. Пока у него не получается показать результат не из-за того, что он испанец.

В «Спартаке» не приживались многие известные тренеры. Эмери – отличный специалист. Выиграл не одну Лигу Европы. Но в «Спартаке» у него ничего не получилось. У этого не было объяснений.

Не вижу смысла менять Карседо на кого-то другого, новый тренер покажет точно такие же результаты. В последнее время у тренеров «Спартака» не получается показывать хорошие результаты. Никто не знает, с чем это связано», – сказал Гаврилов.