📸🎥 Арбелоа уже провел первую тренировку в «Мадриде». В штаб вернулся Пинтус
Дороги «Мадрида» и Хаби Алонсо разошлись, первую команду «королевского клуба» возглавил Альваро Арбелоа.
Новый тренер приступил к исполнению обязанностей оперативно: уже на следующий день после назначения Арбелоа работал с командой.
К тренерскому штабу присоединился и Антонио Пинтус, по данным As, на возвращении тренера по физподготовке настаивал лично Флорентино Перес.
На своей первой пресс-конференции о Пинтусе говорил Арбелоа: «Для меня большая честь, что Пинтус работает с нами. У него пять титулов ЛЧ, в своем деле он один из лучших в мире».
Тренировку «сливочных» с новым тренером посетила толпа журналистов. Сообщается, что занятие пропустили Родриго и Килиан Мбаппе, у игроков проблемы со здоровьем.
Первая проверка Арбелоа состоится уже 14 января: «Мадрид» сыграет с «Альбасете» из Сегунды, встреча пройдет в рамках Кубка Испании.
Чего ждете от тренерских перестановок?
Я рад, что Хаби ушел, не потому что он плохой тренер, а потому что не стал терпеть такое отношение. И как фанату Реала, хотелось бы, чтобы виновные в его уходе осознали свою ошибку в дальнейшем путем провала. От того что тренер поменялся, агрессивной и результативной игры у команды не появится.
Пересу пора отдыхать