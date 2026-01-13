📸🎥 Арбелоа уже провел первую тренировку в «Мадриде». В штаб вернулся Пинтус

Дороги «Мадрида» и Хаби Алонсо разошлись , первую команду «королевского клуба» возглавил Альваро Арбелоа.

Новый тренер приступил к исполнению обязанностей оперативно: уже на следующий день после назначения Арбелоа работал с командой.

К тренерскому штабу присоединился и Антонио Пинтус, по данным As, на возвращении тренера по физподготовке настаивал лично Флорентино Перес.

На своей первой пресс-конференции о Пинтусе говорил Арбелоа: «Для меня большая честь, что Пинтус работает с нами. У него пять титулов ЛЧ, в своем деле он один из лучших в мире».

Тренировку «сливочных» с новым тренером посетила толпа журналистов. Сообщается, что занятие пропустили Родриго и Килиан Мбаппе, у игроков проблемы со здоровьем.

Первая проверка Арбелоа состоится уже 14 января: «Мадрид» сыграет с «Альбасете» из Сегунды, встреча пройдет в рамках Кубка Испании.

Чего ждете от тренерских перестановок?