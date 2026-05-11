Ольмо, Педри и Гарсия прокатились на велосипедах по улицам после чемпионства «Барсы»

Ольмо, Педри и Гарсия прокатились на велосипедах после чемпионства «Барсы».

«Барселона » в воскресенье дома победила «Реал» (2:0) в 35-м туре и в 29-й раз стала чемпионом Испании.

Полузащитники Дани Ольмо и Педри и защитник Эрик Гарсия , как и год назад, в честь титула проехались по ночной Барселоне на велосипедах.

Год назад все трое и Иньиго Мартинес приехали в больницу, где Ферран Торрес находился в связи с операцией по удалению аппендицита. В этом году Ольмо, Педри и Гарсия прокатились по улицам.

