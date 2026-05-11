Ольмо, Педри и Гарсия прокатились на велосипедах по улицам после чемпионства «Барсы»
Футболисты «Барселоны» снова отпраздновали чемпионский титул, прокатившись на велосипедах.
«Барселона» в воскресенье дома победила «Реал» (2:0) в 35-м туре и в 29-й раз стала чемпионом Испании.
Полузащитники Дани Ольмо и Педри и защитник Эрик Гарсия, как и год назад, в честь титула проехались по ночной Барселоне на велосипедах.
Год назад все трое и Иньиго Мартинес приехали в больницу, где Ферран Торрес находился в связи с операцией по удалению аппендицита. В этом году Ольмо, Педри и Гарсия прокатились по улицам.
Звезды «Барсы» катаются на велосипедах и празднуют чемпионство. Особенная команда ❤️
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
Ольмо крутой игрок, будь он стабильнее и без травм, мог быть лучшим в мире
Он хорошо использует своë непостоянство игровых минут, делая красивые вещи на поле)
Ну как непостоянство, с учетом частых травм полузащитников в этом сезоне, он большую часть матчей провел в основе, как и Фермин, особенно во второй половине сезона.
а игроки реала опять избивали друг друга
Блин, как бесит это. Будто у унылого видеоплеера спортса только один рекламодатель
Велосипедисты мне нравятся гораздо больше на дорогах, чем отмороженные на всю голову наши самокатчики, с непонятным исходом для жизни, здоровья, имущества всех остальных пешеходов, велосипедистов и водителей!
Вот это атмосфера в команде - молодцы ребята 👍
На великах больше шансов от Витиньи уйти спринтом
Ольмо:"Я сейчас испытываю новые ощущения!"
О велосипед, уважение)
