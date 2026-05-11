Дмитрий Васильев: «Зениту» обязательно нужен западный и топовый тренер. Игроков покупают за десятки миллионов, а тренера купить, что ли, нельзя?»

Дмитрий Васильев: «Зениту» обязательно нужен западный и топовый тренер.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, какой тренер нужен «Зениту».

– Вы говорили, что Сергей Семак пересидел в «Зените». Как считаете, какой тренер нужен нынешнему «Зениту»?

– Мне кажется, «Зениту» обязательно нужен западный тренер. Западный и топовый. У «Зенита» есть возможности и ресурсы, почему нет-то? Если игроков покупают за десятки миллионов, а тренера купить, что ли, нельзя? Меня это даже удивляет.

С такими возможностями, я повторюсь, «Зенит» должен иметь 10 очков форы от других команд минимум! Всегда! А то, что сейчас происходит – это никуда не годится, – сказал Васильев.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 65 очков после 29 туров и опережая «Краснодар» на 2 балла. У «быков» есть матч в запасе.