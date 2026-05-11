Дмитрий Васильев: «Зениту» обязательно нужен западный и топовый тренер. Игроков покупают за десятки миллионов, а тренера купить, что ли, нельзя?»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, какой тренер нужен «Зениту». 

– Вы говорили, что Сергей Семак пересидел в «Зените». Как считаете, какой тренер нужен нынешнему «Зениту»?

– Мне кажется, «Зениту» обязательно нужен западный тренер. Западный и топовый. У «Зенита» есть возможности и ресурсы, почему нет-то? Если игроков покупают за десятки миллионов, а тренера купить, что ли, нельзя? Меня это даже удивляет.

С такими возможностями, я повторюсь, «Зенит» должен иметь 10 очков форы от других команд минимум! Всегда! А то, что сейчас происходит – это никуда не годится, – сказал Васильев.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 65 очков после 29 туров и опережая «Краснодар» на 2 балла. У «быков» есть матч в запасе. 

А нужен ли Зенит и РПЛ западному тренеру?
Ответ Проблемы Аршавина
А нужен ли Зенит и РПЛ западному тренеру?
За деньги да!
Ответ Алексей Сид
За деньги да!
В этом то и дело, что приедут за деньгами и неустойками. Надо учиться на своих ошибках.
Уважаемые биатлонисты Губерниев, Васильев и остальные при всём к вам уважении занимайтесь своим видом спорта, не лезьте в футбол. Тут одного министра хватает.
Не этот ли персонаж про ужесточение лимита очень много выступал?
Согласен, нам тренер давно уже нужен.
А не просто человек, который рандомно состав определяет и никакой тактики, никаких наигранных стандартов и никакой мысли на поле.
Для чего бывший стреляющий лыжник изо дня в день набрасывает про Зенит? Рассказал бы лучше, какой выхлоп даёт ДЮСШОР под его управлением, или как проиграть выборы, будучи представителем ЕР?
Пусть дальше биатлон/лыжи обсуждает. Эксперт.
Какой многосторонний фигурист
Всё верно. Семакао надо гнать прочь, исчерпал он себя.
Манчини, как много в этом звуке ....
А давайте ещё бывших пловцов и кёрлингистов спросим о том, кто должен тренировать Зенит.
