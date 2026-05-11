28

Дмитрий Селюк: «Артига сильнее Карседо как тренер – следующий сезон это покажет. «Рубин» будет еще больше владеть мячом»

Агент Дмитрий Селюк сравнил тренера «Рубина» Франка Артигу с Хуаном Карлосом Карседо из «Спартака».

Сегодня «Спартак» примет «Рубин» в рамках 29-го тура Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Я не удивлюсь, если сегодня «Рубин» Артиги обыграет «Спартак». Они точно на это способны.

Для меня Артига как тренер сильнее, чем Карседо – следующий сезон это покажет. Да уже сейчас видно, что «Рубин» старается играть в другой футбол.

В новом сезоне они еще больше будут владеть мячом, играть в то, что нравится болельщикам. Артига сможет вывести «Рубин» на новый уровень», – сказал Селюк.

Ну так пусть сначала сегодня победит, чего следующий год ждать?)
Мнение Селюка сильно ангажировано. Он Агент Артиги.
На языке агентов это означает "впарить игроков Рубину будет проще чем в Спартак"
Секелюк это кто?Агент по недвижимости? Докатились,и эти экспертами стали.
Ответ Влад Хорошёв
Секелюк это кто?Агент по недвижимости? Докатились,и эти экспертами стали.
Он уже лет 8 булькает про Спартак
Ответ Джон Купер
Он уже лет 8 булькает про Спартак
Слушать специалистов типа Селюка,это равносильно слушать треп каких-то бабок на базаре.Только желание в получении прибыли очень разное!))
Твое быдлячее мнение никому не интересно....
По голам в 2026 году «Спартак» делит в РПЛ второе-третье места – 19. «Рубин» (10 мячей) предпоследний
По xG в весенней части сезона «Спартак» (22,46) лидирует, «Рубин» занимает последнее место (10,00).
 
«Рубин» пропустил меньше всех в РПЛ в 2026 году – 4 гола за 10 матчей. «Спартак» на этом отрезке допустил меньше всех
ударов по своим воротам – 81
Но Максименко это не волнует.
 
«Спартак» владеет мячом больше всех в лиге – 61%. «Рубин» по этому показателю последний – 43%.
 
«Спартак» чаще всех в лиге делает точные передачи в финальную треть – в среднем по 128,71 за матч. «Рубин» по этому показателю предпоследний – 75,46.
 
Только три команды РПЛ не получали удалений в 2026 году – «Спартак», «Рубин» и «Оренбург».
 
Только 4 вратаря в этом сезоне отыграли все матчи чемпионата без замен – в том числе Александр Максименко (к сожалению) и Евгений Ставер («Рубин»).
А ещё Гогуа лучше Маркиньоса из ПСЖ)
ЕЩЕ БОЛЬШЕ владеть мячом? Напомню, что Рубин на последнем месте в РПЛ по этому показателю 🤣
Комментарий удален модератором
Ответ DELETED_1055415736
Комментарий удален модератором
Артига и в Химках хороший футбол ставил с теми исполнителями, которые были мягко скажем не ахти )
Ответ DELETED_1055415736
Комментарий удален модератором
Артига показал полную профпригодность в условиях рпл, когда те химки доукомплектовывали свободными футболистами, не понадобившимися другим клубам, да еще и в течение сезона которым не платили зп.
И за такой малый промежуток времени он уже успел изменить игру Рубина.
Надеюсь Селюк матч посмотрел.
