Дмитрий Селюк: «Артига сильнее Карседо как тренер – следующий сезон это покажет. «Рубин» будет еще больше владеть мячом»

Селюк: Артига сильнее Карседо как тренер.

Агент Дмитрий Селюк сравнил тренера «Рубина » Франка Артигу с Хуаном Карлосом Карседо из «Спартака ».

Сегодня «Спартак» примет «Рубин» в рамках 29-го тура Мир РПЛ. Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Я не удивлюсь, если сегодня «Рубин» Артиги обыграет «Спартак». Они точно на это способны.

Для меня Артига как тренер сильнее, чем Карседо – следующий сезон это покажет. Да уже сейчас видно, что «Рубин» старается играть в другой футбол.

В новом сезоне они еще больше будут владеть мячом, играть в то, что нравится болельщикам. Артига сможет вывести «Рубин» на новый уровень», – сказал Селюк.