Дмитрий Селюк: «Артига сильнее Карседо как тренер – следующий сезон это покажет. «Рубин» будет еще больше владеть мячом»
Агент Дмитрий Селюк сравнил тренера «Рубина» Франка Артигу с Хуаном Карлосом Карседо из «Спартака».
Сегодня «Спартак» примет «Рубин» в рамках 29-го тура Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.
«Я не удивлюсь, если сегодня «Рубин» Артиги обыграет «Спартак». Они точно на это способны.
Для меня Артига как тренер сильнее, чем Карседо – следующий сезон это покажет. Да уже сейчас видно, что «Рубин» старается играть в другой футбол.
В новом сезоне они еще больше будут владеть мячом, играть в то, что нравится болельщикам. Артига сможет вывести «Рубин» на новый уровень», – сказал Селюк.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
По xG в весенней части сезона «Спартак» (22,46) лидирует, «Рубин» занимает последнее место (10,00).
«Рубин» пропустил меньше всех в РПЛ в 2026 году – 4 гола за 10 матчей. «Спартак» на этом отрезке допустил меньше всех
ударов по своим воротам – 81
Но Максименко это не волнует.
«Спартак» владеет мячом больше всех в лиге – 61%. «Рубин» по этому показателю последний – 43%.
«Спартак» чаще всех в лиге делает точные передачи в финальную треть – в среднем по 128,71 за матч. «Рубин» по этому показателю предпоследний – 75,46.
Только три команды РПЛ не получали удалений в 2026 году – «Спартак», «Рубин» и «Оренбург».
Только 4 вратаря в этом сезоне отыграли все матчи чемпионата без замен – в том числе Александр Максименко (к сожалению) и Евгений Ставер («Рубин»).
И за такой малый промежуток времени он уже успел изменить игру Рубина.