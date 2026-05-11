  • Ханс-Дитер Флик: «Это фантастика – выиграть Ла Лигу в класико с «Реалом». Теперь мы хотим набрать 100 очков, а в следующем году – взять ЛЧ»
Ханс-Дитер Флик: «Это фантастика – выиграть Ла Лигу в класико с «Реалом». Теперь мы хотим набрать 100 очков, а в следующем году – взять ЛЧ»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в чемпионате Испании.

В 35-м туре Ла Лиги каталонская команда победила «Реал» со счетом 2:0 и досрочно оформила чемпионство.

– Команда провела очень хороший матч против «Реала». Вы довольны?

– Это фантастика – выиграть Ла Лигу в класико с «Реалом». Это было нелегко, это отличная команда. Я очень горжусь своими игроками. Мы очень хорошо играли и оборонялись против великолепной команды. Я горжусь, что могу сказать? Атмосфера в раздевалке потрясающая. Я счастлив в «Барселоне».

– Стало ли единство команды ключом к завоеванию титула?

– Коллектив очень важен, мы – семья.

– Как вы думаете, каким запомнится этот чемпионат?

– Травмы не облегчили нам задачу, но, несмотря на это, мы были великолепны. Мы очень хорошо сыграли на заключительном отрезке чемпионата. Мы неплохо играли в обороне. Кубарси, Жерар Мартин, Эрик [Гарсия]... они все были великолепны. И я смог использовать скамейку запасных, потому что там было много доступных игроков.

Теперь мы хотим набрать 100 очков. Конечно, игроки заслуживают того, чтобы отпраздновать. А в следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, – сказал Флик.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Барса Флика чемпионы! Желаю тренеру с командой воплотить все победные задачи в новом сезоне, выиграть вновь чемпионат и долгожданную ЛЧ!
Браво,Ханси Флик!
Клуб хладнокровно уволил Хави когда мы все этого не хотели и казалось бы клуб уже не имеет право провалить даже один сезон.Да Хави наложил фундамент и вытянул многих прекрасных футболистов из Ла Масии.За что это ему огромное спасибо.А Флик не побоялся возглавить Барсу в трудном положении и провел фантастичную работу и уже два успешных сезона в Барсе,да без ЛЧ но он нам вернул надежду что Барса может обыграть любого соперника,спасибо мужик!
Ответ Тимак Капарзо
Комментарий скрыт
Кто эти «вы, которые этого не хотели»? Я, например, очень даже хотел. Было понятно, Пусть не конкретно Флик виделся, не важно, было понятно - Хави не сможет.
Дай Бог!!!
Жирный , купи ему топ форварда и топ защитника
браво ✌️ 👏 Флик
Шутки шутками , а в ПСЖ тоже никто не верил и говорили , что никогда не поднимут , а в итоге подняли один и второй скоро подымут
Реал тоже выиграл чемпионство в осеннем Класико так то
От осеннего Реала осталось одно воспоминание, ты бы ещё Реал Дель Боске вспомнил
Супер тренер из безнадежноц игры в атаке и полной импотенции в построении атакующей игры при Хави сделал супер монстра
Ханси, верим!
В этом году в ЛЧ не свезло из-за травмы Рафиньи, как я считаю. На следующий сезон либо замену ему искать, либо не отпускать ни в какую сборную.
