Ханс-Дитер Флик: «Это фантастика – выиграть Ла Лигу в класико с «Реалом». Теперь мы хотим набрать 100 очков, а в следующем году – взять ЛЧ»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в чемпионате Испании.
В 35-м туре Ла Лиги каталонская команда победила «Реал» со счетом 2:0 и досрочно оформила чемпионство.
– Команда провела очень хороший матч против «Реала». Вы довольны?
– Это фантастика – выиграть Ла Лигу в класико с «Реалом». Это было нелегко, это отличная команда. Я очень горжусь своими игроками. Мы очень хорошо играли и оборонялись против великолепной команды. Я горжусь, что могу сказать? Атмосфера в раздевалке потрясающая. Я счастлив в «Барселоне».
– Стало ли единство команды ключом к завоеванию титула?
– Коллектив очень важен, мы – семья.
– Как вы думаете, каким запомнится этот чемпионат?
– Травмы не облегчили нам задачу, но, несмотря на это, мы были великолепны. Мы очень хорошо сыграли на заключительном отрезке чемпионата. Мы неплохо играли в обороне. Кубарси, Жерар Мартин, Эрик [Гарсия]... они все были великолепны. И я смог использовать скамейку запасных, потому что там было много доступных игроков.
Теперь мы хотим набрать 100 очков. Конечно, игроки заслуживают того, чтобы отпраздновать. А в следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, – сказал Флик.
Клуб хладнокровно уволил Хави когда мы все этого не хотели и казалось бы клуб уже не имеет право провалить даже один сезон.Да Хави наложил фундамент и вытянул многих прекрасных футболистов из Ла Масии.За что это ему огромное спасибо.А Флик не побоялся возглавить Барсу в трудном положении и провел фантастичную работу и уже два успешных сезона в Барсе,да без ЛЧ но он нам вернул надежду что Барса может обыграть любого соперника,спасибо мужик!
В этом году в ЛЧ не свезло из-за травмы Рафиньи, как я считаю. На следующий сезон либо замену ему искать, либо не отпускать ни в какую сборную.