Ханс-Дитер Флик: «Это фантастика – выиграть Ла Лигу в класико с «Реалом». Теперь мы хотим набрать 100 очков, а в следующем году – взять ЛЧ»

Флик: «Барселона» постарается выиграть ЛЧ в следующем году.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в чемпионате Испании .

В 35-м туре Ла Лиги каталонская команда победила «Реал » со счетом 2:0 и досрочно оформила чемпионство.

– Команда провела очень хороший матч против «Реала». Вы довольны?

– Это фантастика – выиграть Ла Лигу в класико с «Реалом». Это было нелегко, это отличная команда. Я очень горжусь своими игроками. Мы очень хорошо играли и оборонялись против великолепной команды. Я горжусь, что могу сказать? Атмосфера в раздевалке потрясающая. Я счастлив в «Барселоне».

– Стало ли единство команды ключом к завоеванию титула?

– Коллектив очень важен, мы – семья.

– Как вы думаете, каким запомнится этот чемпионат?

– Травмы не облегчили нам задачу, но, несмотря на это, мы были великолепны. Мы очень хорошо сыграли на заключительном отрезке чемпионата. Мы неплохо играли в обороне. Кубарси, Жерар Мартин , Эрик [Гарсия]... они все были великолепны. И я смог использовать скамейку запасных, потому что там было много доступных игроков.

Теперь мы хотим набрать 100 очков. Конечно, игроки заслуживают того, чтобы отпраздновать. А в следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, – сказал Флик.