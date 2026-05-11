Мбаппе ушел с тренировки «Реала», когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой» (Альберто Перейро)

Мбаппе ушел с тренировки «Реала», узнав, что останется в запасе в класико.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе сослался на травму перед класико, когда узнал, что не выйдет в стартовом составе на игру с «Барселоной».

Сообщалось , что француз почувствовал дискомфорт за 5 минут до конца тренировки «Мадрида». Клуб посчитал, что форвард недостаточно восстановился. Футболист не был включен в заявку на игру.

«Когда Мбаппе узнал, что он останется в запасе, он покинул тренировку через 5 минут», – заявил журналист Альберто Перейро в программе Radioestadio Noche в эфире радио Onda Cero.

«Барселона » в воскресенье дома победила «Реал» (2:0) в 35-м туре и в 29-й раз стала чемпионом Испании.