Мбаппе ушел с тренировки «Реала», когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой» (Альберто Перейро)
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сослался на травму перед класико, когда узнал, что не выйдет в стартовом составе на игру с «Барселоной».
Сообщалось, что француз почувствовал дискомфорт за 5 минут до конца тренировки «Мадрида». Клуб посчитал, что форвард недостаточно восстановился. Футболист не был включен в заявку на игру.
«Когда Мбаппе узнал, что он останется в запасе, он покинул тренировку через 5 минут», – заявил журналист Альберто Перейро в программе Radioestadio Noche в эфире радио Onda Cero.
«Барселона» в воскресенье дома победила «Реал» (2:0) в 35-м туре и в 29-й раз стала чемпионом Испании.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Radioestadio Noche в X
Капитальный красавчик:)
Лучшии тансфер барселоны)
Он покинул тренировку не из за непопадания в стартовый состав, просто он опаздывал на свой личный самолёт чтобы пообедать с Эспозито
Я удивлен что они вообще на поле выходят уже)
Скоро будут уговаривать выйти на поле. Будет называться должность не главный тренер, а главный уговаривающий.
Любою Жозе, но хоть бы в следующем сезоне их взгрел и Атлетико, Реал бесспорно заслужил провалы
Ситуация в ПСЖ версия 2.0
По-моему, Киллиан наигрался, закончит в 31-32
Ну кстати да. Он выиграл ЧМ в 19 лет, стал звездой. Золотой мяч думаю хотел бы, но тут уже не все от него зависит
Это не "галактикос", а сборище токсичных персонажей
Галактические персонажи
Калактикос
Тренируются пускай лошары! А Мбапе и так все умеет !
25 лет играет на высочайшем уровне))
до 25ти? Или с 25ти?
Бедный Киллиан шёл в Реал за титулами, а сейчас грустно наблюдает как его бывший клуб ПСЖ феерит🤷♀️😩‼️
Совпадение? Не думаю
Он ушёл, взяли игроков поскромнее, и у ПСЖ наладилась командная игра.
Свое дело он сделал, привел Реал к их главному трофею последних двух лет - повторил рекорд Роналду по голам за год. Как быстро маргариновые забывают всё хорошее
Какой же Хелаифи гений, все-таки. Подсунул троянского коня в Реал, чтобы тот сделал свое дело)
Это был очередной гениальный ход Переса. Как же господин Фло опять всех переиграл
П Профессонализм
Скорее П - 321.
П это скорее из матерного словаря расшифровка подходит
Какая токсичная черепаха, видимо с Чернобыля.
обратно вернуть его к братьям черепашкам леонардо, рафаэлю, донатело, их наставник крыс мастер сплинтер жёстко накажет его, и закроет навсегда в канализации
