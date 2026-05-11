  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе ушел с тренировки «Реала», когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой» (Альберто Перейро)
189

Мбаппе ушел с тренировки «Реала», когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой» (Альберто Перейро)

Мбаппе ушел с тренировки «Реала», узнав, что останется в запасе в класико.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сослался на травму перед класико, когда узнал, что не выйдет в стартовом составе на игру с «Барселоной».

Сообщалось, что француз почувствовал дискомфорт за 5 минут до конца тренировки «Мадрида». Клуб посчитал, что форвард недостаточно восстановился. Футболист не был включен в заявку на игру.

«Когда Мбаппе узнал, что он останется в запасе, он покинул тренировку через 5 минут», – заявил журналист Альберто Перейро в программе Radioestadio Noche в эфире радио Onda Cero.

«Барселона» в воскресенье дома победила «Реал» (2:0) в 35-м туре и в 29-й раз стала чемпионом Испании.

«Зенит» уже точно чемпион?26919 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Radioestadio Noche в X
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКласико
logoтравмы
189 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Капитальный красавчик:)
Ответ rigobersong
Капитальный красавчик:)
Лучшии тансфер барселоны)
Ответ rigobersong
Капитальный красавчик:)
Он покинул тренировку не из за непопадания в стартовый состав, просто он опаздывал на свой личный самолёт чтобы пообедать с Эспозито
Я удивлен что они вообще на поле выходят уже)
Ответ madaev
Я удивлен что они вообще на поле выходят уже)
Скоро будут уговаривать выйти на поле. Будет называться должность не главный тренер, а главный уговаривающий.
Ответ madaev
Я удивлен что они вообще на поле выходят уже)
Любою Жозе, но хоть бы в следующем сезоне их взгрел и Атлетико, Реал бесспорно заслужил провалы
Ситуация в ПСЖ версия 2.0
Ответ Антон Беляев
Ситуация в ПСЖ версия 2.0
По-моему, Киллиан наигрался, закончит в 31-32
Ответ BjornLange
По-моему, Киллиан наигрался, закончит в 31-32
Ну кстати да. Он выиграл ЧМ в 19 лет, стал звездой. Золотой мяч думаю хотел бы, но тут уже не все от него зависит
Это не "галактикос", а сборище токсичных персонажей
Ответ моржоуи
Это не "галактикос", а сборище токсичных персонажей
Галактические персонажи
Ответ моржоуи
Это не "галактикос", а сборище токсичных персонажей
Калактикос
Тренируются пускай лошары! А Мбапе и так все умеет !
Ответ filippa
Тренируются пускай лошары! А Мбапе и так все умеет !
25 лет играет на высочайшем уровне))
Ответ Yellow_penoplaste
25 лет играет на высочайшем уровне))
до 25ти? Или с 25ти?
Бедный Киллиан шёл в Реал за титулами, а сейчас грустно наблюдает как его бывший клуб ПСЖ феерит🤷‍♀️😩‼️
Ответ dedpihto59
Бедный Киллиан шёл в Реал за титулами, а сейчас грустно наблюдает как его бывший клуб ПСЖ феерит🤷‍♀️😩‼️
Совпадение? Не думаю
Ответ dedpihto59
Бедный Киллиан шёл в Реал за титулами, а сейчас грустно наблюдает как его бывший клуб ПСЖ феерит🤷‍♀️😩‼️
Он ушёл, взяли игроков поскромнее, и у ПСЖ наладилась командная игра.
Свое дело он сделал, привел Реал к их главному трофею последних двух лет - повторил рекорд Роналду по голам за год. Как быстро маргариновые забывают всё хорошее
Ответ Tristan...
Свое дело он сделал, привел Реал к их главному трофею последних двух лет - повторил рекорд Роналду по голам за год. Как быстро маргариновые забывают всё хорошее
Какой же Хелаифи гений, все-таки. Подсунул троянского коня в Реал, чтобы тот сделал свое дело)
Ответ Андрей. С
Какой же Хелаифи гений, все-таки. Подсунул троянского коня в Реал, чтобы тот сделал свое дело)
Это был очередной гениальный ход Переса. Как же господин Фло опять всех переиграл
П Профессонализм
Ответ LYSVEGAS
П Профессонализм
Скорее П - 321.
Ответ LYSVEGAS
П Профессонализм
П это скорее из матерного словаря расшифровка подходит
Какая токсичная черепаха, видимо с Чернобыля.
обратно вернуть его к братьям черепашкам леонардо, рафаэлю, донатело, их наставник крыс мастер сплинтер жёстко накажет его, и закроет навсегда в канализации
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа о травме Мбаппе: «Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут»
11 мая, 01:46
Мбаппе не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу, ни Кубок и Суперкубок Испании за два сезона в «Реале»
10 мая, 21:32
Рекомендуем
Главные новости
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
7 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
21 минуту назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
41 минуту назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
51 минуту назад
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
4 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
49 минут назад
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
50 минут назад
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Рекомендуем