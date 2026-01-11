🎥 «Арсенал» пропустил от «Портсмута» на 3-й минуте! «Канониров» быстро вновь спас Автогол
После громкого вылета «Кристал Пэлас» из Кубка Англии от команды из шестого дивизиона клубы Премьер-лиги подходят к матчам турнира с осторожностью. Встреча «Арсенала» и «Портсмута» началась не по сценарию Микеля Артеты, его подопечные пропустили уже на 3-й минуте матча.
Аррисабалага после удара Чаплина выбил мяч точно в Бишопа, который и открыл счет в противостоянии. Партнеры Кепе вообще не помогли.
На 8-й минуте Нергор помог сопернику срезать мяч в собственные ворота. В декабре 2025-го автогол стал главным оружием «Арсенала», товарищем Автоголом в соцсетях восхищалась даже Энн Хэтэуэй.
Мартинелли вскоре вывел своих вперед, очередной угловой «Арсенала» закончился взятием ворот соперника. Под занавес тайма Мадуэке не справился с пенальти, «канониры» ушли на перерыв, ведя в один мяч.
Что главное оружие «канониров» Артеты – автогол или старый добрый угловой?