После громкого вылета «Кристал Пэлас» из Кубка Англии от команды из шестого дивизиона клубы Премьер-лиги подходят к матчам турнира с осторожностью. Встреча «Арсенала» и «Портсмута» началась не по сценарию Микеля Артеты, его подопечные пропустили уже на 3-й минуте матча.

Аррисабалага после удара Чаплина выбил мяч точно в Бишопа, который и открыл счет в противостоянии. Партнеры Кепе вообще не помогли.

На 8-й минуте Нергор помог сопернику срезать мяч в собственные ворота. В декабре 2025-го автогол стал главным оружием «Арсенала», товарищем Автоголом в соцсетях восхищалась даже Энн Хэтэуэй .

Мартинелли вскоре вывел своих вперед, очередной угловой «Арсенала» закончился взятием ворот соперника. Под занавес тайма Мадуэке не справился с пенальти, «канониры» ушли на перерыв, ведя в один мяч.

Что главное оружие «канониров» Артеты – автогол или старый добрый угловой?