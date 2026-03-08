  • Спортс
  Черданцев о ВАР: «Давайте заменим судей топ-моделями. По полю будут бегать красивые девушки, с ними никто не будет спорить! Зачем нужны арбитры, если все решения принимают по видео?»
Черданцев о ВАР: «Давайте заменим судей топ-моделями. По полю будут бегать красивые девушки, с ними никто не будет спорить! Зачем нужны арбитры, если все решения принимают по видео?»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в шутку предложил заменить арбитров в поле топ‑моделями.

«Мировая система судейства испытывает серьезный кризис. Нам вот тут объяснили, что есть разные методики работы ВАР в ФИФА и УЕФА. У нас применяется методика ФИФА, а в Лиге чемпионов – УЕФА.

Это наусложняли так, что сами судьи перестали понимать, что к чему, это понимают только отдельно взятые руководители. Обычному болельщику, футболистам и тренерам ничего непонятно. Чем сложнее система, тем сложнее в ней разбираться.

На Олимпиаде сейчас смотрел фигурное катание и ответил себе на вопрос, почему я не смотрю этот прекрасный вид спорта регулярно. Когда была двухфакторная система оценки за технику и артистизм, было все понятно. Сейчас они настолько усложнили систему оценок, судейские решения вообще не понятны обычному зрителю. Я не понимаю, почему один фигурист получает баллы выше, чем другой.

В футболе возникает такая же ситуация, где судьи своими решениями влияют на результат и манипулируют игровыми ситуациями, приводя в качестве аргумента размытые формулировки. Чем сложнее правила, тем легче в них запутаться, и тем сложнее зрителю разобраться во всех нюансах.

Футбол всегда привлекал зрителя простотой правил, но сейчас это усложнено настолько, что разобраться невозможно. Нужно давать заднюю и возвращаться к истокам. Это должно быть глобальное решение всего футбольного руководства. ВАР заводит судейство футбола в тупик. Нужно отмотать систему в начало, ради чего был придуман ВАР. Чтобы предотвращать явные ошибки и подсказывать судье в эпизодах, которые вне его поля зрения.

Иначе зачем судьи нужны, если все решения принимают по видео? Давайте мы заменим судей топ‑моделями. По полю будут бегать красивые девушки, и им будут по громкой связи говорить – поднимай флаг, свисти. Они даже правил могут не знать, зато как это повысит зрелищность матчей. И самое главное – с ними никто не будет спорить!» – сказал Черданцев.

Вмешательство ВАР было в каждом из 9 матчей после возобновления сезона Мир РПЛ. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
А зачем нужны футбольные комментаторы на Матч ТВ, если 90% времени игры они обсуждают всё, кроме происходящего на поле?
А зачем нужны футбольные комментаторы на Матч ТВ, если 90% времени игры они обсуждают всё, кроме происходящего на поле?
А зачем нужны футбольные комментаторы на Матч ТВ, если 90% времени игры они обсуждают всё, кроме происходящего на поле?
Ты захотел сумничать,но на самом деле мне допустим не надо слушать как комментатор 90 % говорит о том что происходит на поле,у меня глаза есть на это,наоборот интересно когда что оо обсуждают или приводят какие то факты
А комментаторов заменим советскими детскими радиопередачами! К ним тоже претензий не будет.
Если будут бегать в купальниках, то я за. Только моей жене не говорите
Если будут бегать в купальниках, то я за. Только моей жене не говорите
Каблук)
Каблук)
да нет. его жена просто подастся в судьи
Да коментаторов.давно интершумом стараюсь заменить.
Через пару лет будет и вариант AI моделей сопровождения матча, уж свобода выбора куда лучше чем слушать неподготовленного жорика
И что он не так сказал, вам лижбы облаять кого-то на пустом месте. Мнение имеет место быть
И что он не так сказал, вам лижбы облаять кого-то на пустом месте. Мнение имеет место быть
Лишь бы
И что он не так сказал, вам лижбы облаять кого-то на пустом месте. Мнение имеет место быть
Люди как люди: сегодня хвалят, а завтра свалят.
Давайте заменим Черданцева мешком с картошкой, хотя бы люди будут меньше раздражаться из-за чердака
Давайте заменим Черданцева мешком с картошкой, хотя бы люди будут меньше раздражаться из-за чердака
Da i meshok vryad li dast stolko nepravilnıx proqnozov))
Da i meshok vryad li dast stolko nepravilnıx proqnozov))
Да у Чердака вообще перед ним нет никаких преимуществ)))
Давайте играть вообще без судей. Футболисты сами как-нибудь разберутся)
А что, во дворе всегда получалось и драк не было))
Давайте играть вообще без судей. Футболисты сами как-нибудь разберутся) А что, во дворе всегда получалось и драк не было))
Теоретически с ВАР такое возможно, можно и без судей.
Ну хоть в чем-то он разбирается.
желательно в купальниках
Дело в том что у нас к сожалению очень слабая подготовка судей, они просто не успевают за игрой вот и всё. Когда была международная практика ещё как то более менее было, сейчас и сам чемпионат просел по качеству и судьи. Кто бы что ни говорил отсутствие мировой практики очень сказывается на уровне что игроков, что арбитров. Хочешь быть лучше нужно учиться и играть с лучшими, с судьями тоже самое.
