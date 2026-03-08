Федерации футбола Мали: «Россия – очень важный соперник»
Федерации футбола Мали: Россия – очень важный соперник.
В Федерации футбола Мали высказались в преддверии товарищеского матча со сборной России.
Игра пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.
«Этот международный товарищеский матч против команды России является контрольным для сборной Мали. Россия является очень важным соперником для команды.
Без сомнения, что главный тренер Том Саинтфит создаст конкурентоспособную и обновленную команду после выступления на Кубке африканских наций, которое привело к коллективной отставке членов исполнительного комитета федерации», – сказал представитель Федерации футбола Мали.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Эх, нам бы тоже сыграть уже с хорошей и крепкой сборной
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем