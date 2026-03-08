Федерации футбола Мали: Россия – очень важный соперник.

В Федерации футбола Мали высказались в преддверии товарищеского матча со сборной России.

Игра пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Этот международный товарищеский матч против команды России является контрольным для сборной Мали. Россия является очень важным соперником для команды.

Без сомнения, что главный тренер Том Саинтфит создаст конкурентоспособную и обновленную команду после выступления на Кубке африканских наций, которое привело к коллективной отставке членов исполнительного комитета федерации», – сказал представитель Федерации футбола Мали.