Первая лига. «Арсенал» уступил «Волге», «Ротор» сыграл вничью с «Уралом», «Шинник» одолел «Уфу»

В PARI Первой лиге прошли матчи 23-го тура.
В 23-м туре PARI Первой лиги в субботу «Челябинск» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (3:3).
В воскресенье «Торпедо» дома уступило «Родине» (0:2), матч лидера таблицы «Факела» в гостях с «Нефтехимиком» перенесен из-за сильного мороза.
В понедельник «Ротор» сыграл вничью с «Уралом» (1:1).
Первая лига
23-й тур
Ротор
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Родионов, Макаров, Трошечкин, Симонян, Алиев, Эльдарушев
Запасные: Арбузов, Давидян, Сафронов
Урал:
Кузнецов, Маргасов, Ар. Мамин, Итало, Харин, Иванисеня, Сунгатулин, Железнов, Секулич, Богомольский, Ишков
Запасные: Марков, Морозов, Мосин, Акбашев
Шинник
Митров, Корнюшин, Карпов, Котин, Косогоров, Мирошниченко, Ланин, Галоян, Самойлов, Гонгапшев, Стефанович
Запасные: Голубев, Миронов, Бозов
Уфа:
Беленов, Шляков, Кутин, Агапов, Перченок, Исаев, Юсупов, Липовой, Камилов, Минатулаев, Агеян
Запасные: Майоров, Якуев, Ахатов, Ортис
Арсенал Тула
Цулая, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Брнович, Гулиев, Алинви, Богданец, Игнатьев, Рейес Уренья
Запасные: Цараев, Азявин, Плотников, Максимов, Горбунов
Волга Ульяновск:
Бабурин, Рахманов, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Гершун, Саплинов, Костин, Багателия, Яковлев, Фольмер
Запасные: Новиков, Мурза, Умников, Воронин, Каменщиков
Челябинск
Тусеев, Бердников, Байтуков, Жиров, Левин, Кертанов, Самойлов, Гаджимурадов, Гонгадзе, Эза, Комиссаров
Запасные: Н''Диайе, Гатин, Пушкарев
Спартак Кострома:
Саппа, Киселев, Супранович, Жилмостных, Игнатьев, Хубаев, Енин, Боков, Гогич, Калмыков, Пантелич
Запасные: Чурсин, Чупаев, Тлехугов, Лях
Чайка
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Иванников, Чобанов, Роспутько, Пополитов, Соколов, Библик, Гуляев
Запасные: Джебов, Никитенков, Филев, Дунай, Червяков
Сокол:
Крайков, Быков, Ковачевич, Печенкин, Киреенко, Мухин, Кахриманович, Бутаев, Сасин, Голиянин, Пасевич
Запасные: Кутовой, Гурциев, Чуриков, Лазарев, Поярков
Черноморец
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Николаев, Морозов, Коновалов, Чистяков, Кухарчук, Жигулев, Хубулов
Запасные: Антонов, Халилов, Сидоренко, Гордиюк, Тарба
СКА Хабаровск:
Кузнецов, Плиев, Кожемякин, Шавлохов, Мастерной, Янов, Тур, Алиев, Гурбан, Глотов, Алкалде
Запасные: Анисимов, Носков, Брагин, Алейников, Вшивков
Енисей
Шамов, Гилязетдинов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Иванов, Батырев, Погосов, Шершов, Раткович, Мазурин
Запасные: Кенфак, Хашкулов, Окладников, Гюрджан
КАМАЗ:
Замерец, Семенов, Маругин, Бурко, Аюкин, Лайкин, Дерюгин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Семенов, Солодухин, Абдуллаев, Защепкин, Ратников
Торпедо
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Степанов, Камара, Колтаков, Москвичев, Апеков, Каштанов, Юшин
Запасные: Цыпченко, Орехов, Роганович, Уткин, Шитов
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Максименко, Фищенко, Егорычев, Бакаев, Тимошенко, Рейна
Запасные: Мусаев, Абдусаламов, Ушатов, Юдинцев, Гарибян
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Я ждал конечно победы Костромы
Торпедо же играло, чем они хуже. Хотя конечно то что они абсолютно искусственные делает их скучными
надеюсь, на стадионе все готово
ждем хорошего футбола в Челябинске!
Мне жалко Ромащенко
Идейный чел, хочет ставить атаку, но Гриша не стал ждать