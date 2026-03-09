  • Спортс
  • Первая лига. «Арсенал» уступил «Волге», «Ротор» сыграл вничью с «Уралом», «Шинник» одолел «Уфу»
Первая лига. «Арсенал» уступил «Волге», «Ротор» сыграл вничью с «Уралом», «Шинник» одолел «Уфу»

В PARI Первой лиге прошли матчи 23-го тура.

В 23-м туре PARI Первой лиги в субботу «Челябинск» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (3:3).

В воскресенье «Торпедо» дома уступило «Родине» (0:2), матч лидера таблицы «Факела» в гостях с «Нефтехимиком» перенесен из-за сильного мороза. 

В понедельник «Ротор» сыграл вничью с «Уралом» (1:1). 

Первая лига

23-й тур

Лига PARI (Первая лига). 23 тур
9 марта 11:00,
Логотип домашней команды
Ротор
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Урал
Матч окончен
90’
+4’
  Морозов
87’
Ишков   Морозов
Симонян   Давидян
85’
83’
Сунгатулин
78’
Железнов   Мосин
78’
Иванисеня   Марков
Алиев   Сафронов
73’
62’
Богомольский   Акбашев
Родионов   Арбузов
45’
2тайм
Перерыв
Родионов
45’
Бардыбахин
31’
27’
Итало
  Эльдарушев
10’
9’
Кузнецов
Ротор
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Родионов, Макаров, Трошечкин, Симонян, Алиев, Эльдарушев
Запасные: Арбузов, Давидян, Сафронов
1тайм
Урал:
Кузнецов, Маргасов, Ар. Мамин, Итало, Харин, Иванисеня, Сунгатулин, Железнов, Секулич, Богомольский, Ишков
Запасные: Марков, Морозов, Мосин, Акбашев
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 23 тур
9 марта 12:00,
Логотип домашней команды
Шинник
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Уфа
Матч окончен
86’
Исаев   Майоров
80’
Камилов
Котин   Бозов
78’
Гонгапшев   Миронов
78’
Ланин
74’
70’
Минатулаев   Ортис
Котин
64’
63’
Агеян   Якуев
63’
Липовой   Ахатов
Мирошниченко   Голубев
61’
2тайм
Перерыв
  Гонгапшев
39’
Шинник
Митров, Корнюшин, Карпов, Котин, Косогоров, Мирошниченко, Ланин, Галоян, Самойлов, Гонгапшев, Стефанович
Запасные: Голубев, Миронов, Бозов
1тайм
Уфа:
Беленов, Шляков, Кутин, Агапов, Перченок, Исаев, Юсупов, Липовой, Камилов, Минатулаев, Агеян
Запасные: Майоров, Якуев, Ахатов, Ортис
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 23 тур
9 марта 14:00,
Логотип домашней команды
Арсенал Тула
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Волга Ульяновск
Матч окончен
90’
+1’
Фольмер   Воронин
83’
Рахманов   Мурза
83’
Багателия   Умников
Рейес Уренья   Горбунов
75’
Попов   Азявин
75’
69’
  Каменщиков
66’
Яковлев   Каменщиков
66’
Гершун   Новиков
Игнатьев   Максимов
66’
Алинви   Цараев
59’
Гулиев
53’
Богданец   Плотников
45’
2тайм
Перерыв
44’
Хабибуллин
Брнович
41’
32’
Гершун
Игнатьев
28’
Арсенал Тула
Цулая, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Брнович, Гулиев, Алинви, Богданец, Игнатьев, Рейес Уренья
Запасные: Цараев, Азявин, Плотников, Максимов, Горбунов
1тайм
Волга Ульяновск:
Бабурин, Рахманов, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Гершун, Саплинов, Костин, Багателия, Яковлев, Фольмер
Запасные: Новиков, Мурза, Умников, Воронин, Каменщиков
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 23 тур
7 марта 11:30,
Логотип домашней команды
Челябинск
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Спартак Кострома
Матч окончен
90’
+5’
Чурсин
  Гонгадзе
88’
Самойлов   Пушкарев
88’
85’
Хубаев   Чурсин
Комиссаров   Гатин
81’
Эза   Н''Диайе
73’
73’
Игнатьев   Лях
73’
Боков   Тлехугов
73’
Калмыков   Чупаев
70’
  Калмыков
2тайм
Перерыв
43’
  Калмыков
  Эза
35’
24’
  Гогич
  Гаджимурадов
11’
Челябинск
Тусеев, Бердников, Байтуков, Жиров, Левин, Кертанов, Самойлов, Гаджимурадов, Гонгадзе, Эза, Комиссаров
Запасные: Н''Диайе, Гатин, Пушкарев
1тайм
Спартак Кострома:
Саппа, Киселев, Супранович, Жилмостных, Игнатьев, Хубаев, Енин, Боков, Гогич, Калмыков, Пантелич
Запасные: Чурсин, Чупаев, Тлехугов, Лях
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 23 тур
7 марта 12:00,
Логотип домашней команды
Чайка
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Сокол
Матч окончен
Фадеев
87’
Пополитов   Дунай
81’
Крутовских   Никитенков
81’
Соколов   Джебов
81’
78’
Киреенко   Чуриков
Червяков
70’
65’
Кахриманович   Кутовой
65’
Быков   Лазарев
61’
Голиянин
59’
Печенкин
Гуляев   Червяков
57’
Гуляев
53’
45’
Сасин   Гурциев
2тайм
Перерыв
Гузиев
45’
+2’
43’
Бутаев   Поярков
  Пополитов
30’
Библик   Филев
21’
Крутовских
17’
Чайка
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Иванников, Чобанов, Роспутько, Пополитов, Соколов, Библик, Гуляев
Запасные: Джебов, Никитенков, Филев, Дунай, Червяков
1тайм
Сокол:
Крайков, Быков, Ковачевич, Печенкин, Киреенко, Мухин, Кахриманович, Бутаев, Сасин, Голиянин, Пасевич
Запасные: Кутовой, Гурциев, Чуриков, Лазарев, Поярков
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 23 тур
7 марта 12:00,
Логотип домашней команды
Черноморец
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
СКА Хабаровск
Матч окончен
Николаев   Гордиюк
90’
+3’
Чистяков   Сидоренко
90’
+3’
82’
Глотов   Алейников
Хубулов   Халилов
80’
Жигулев   Антонов
68’
  Хубулов
62’
2тайм
Кухарчук   Тарба
45’
45’
Алкалде   Вшивков
45’
Плиев   Анисимов
45’
Тур   Брагин
45’
Мастерной   Носков
Перерыв
  Хубулов
16’
  Хубулов
13’
Черноморец
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Николаев, Морозов, Коновалов, Чистяков, Кухарчук, Жигулев, Хубулов
Запасные: Антонов, Халилов, Сидоренко, Гордиюк, Тарба
1тайм
СКА Хабаровск:
Кузнецов, Плиев, Кожемякин, Шавлохов, Мастерной, Янов, Тур, Алиев, Гурбан, Глотов, Алкалде
Запасные: Анисимов, Носков, Брагин, Алейников, Вшивков
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 23 тур
8 марта 08:00,
Логотип домашней команды
Енисей
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
КАМАЗ
Матч окончен
Погосов   Гюрджан
90’
+1’
Шершов   Хашкулов
90’
+1’
  Окладников
86’
81’
Ревазов   Абдуллаев
81’
Султонов   Семенов
73’
Караев   Солодухин
73’
Лайкин   Защепкин
Раткович   Окладников
73’
66’
Бурко
Шершов
61’
59’
Семенов   Ратников
Гилязетдинов   Кенфак
51’
2тайм
Перерыв
11’
Семенов
Енисей
Шамов, Гилязетдинов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Иванов, Батырев, Погосов, Шершов, Раткович, Мазурин
Запасные: Кенфак, Хашкулов, Окладников, Гюрджан
1тайм
КАМАЗ:
Замерец, Семенов, Маругин, Бурко, Аюкин, Лайкин, Дерюгин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Семенов, Солодухин, Абдуллаев, Защепкин, Ратников
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 23 тур
8 марта 13:00,
Логотип домашней команды
Торпедо
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Родина
Матч окончен
Цыпченко
90’
+4’
84’
Максименко   Абдусаламов
84’
Рейна   Мусаев
76’
Егорычев   Ушатов
76’
Бакаев   Юдинцев
Каштанов   Цыпченко
74’
64’
Тимошенко   Гарибян
62’
Бакаев
Апеков   Шитов
61’
50’
Сокол
Юшин   Уткин
45’
2тайм
Москвичев   Орехов
45’
Степанов   Роганович
45’
Перерыв
45’
  Максименко
Каштанов
31’
16’
  Мещанинов
Москвичев
10’
Торпедо
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Степанов, Камара, Колтаков, Москвичев, Апеков, Каштанов, Юшин
Запасные: Цыпченко, Орехов, Роганович, Уткин, Шитов
1тайм
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Максименко, Фищенко, Егорычев, Бакаев, Тимошенко, Рейна
Запасные: Мусаев, Абдусаламов, Ушатов, Юдинцев, Гарибян
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
удалась заруба в Челябинске
Ответ dmitrij.vnukov2017
удалась заруба в Челябинске
Эх,

Я ждал конечно победы Костромы
Ответ dmitrij.vnukov2017
удалась заруба в Челябинске
Как на зло, во время первого тайма готовил. А во время того самого штрафного решил сходить в туалет и все пропустил
Пожалуйста, не пускайте искусственную и никому в Москве не нужную Родину в РПЛ!
Ответ Кирилл Голивец
Пожалуйста, не пускайте искусственную и никому в Москве не нужную Родину в РПЛ!
АХАХ, ну с таким Уралом они походу выйдут и будут играть на стадике динамо)

Торпедо же играло, чем они хуже. Хотя конечно то что они абсолютно искусственные делает их скучными
Просто супер Кононов Олег, Кононов Олег, Кононов Олег!
Иванов всё чудит в Урале назначая не тех тренеров. Или не хочет в РПЛ или уже нюх потерял.
Очередное убежище Урала смотрю.
всю неделю снег шел и было холодно, но ночью вроде закончился, а сейчас еще и тепло стало
надеюсь, на стадионе все готово
ждем хорошего футбола в Челябинске!
Выпустили Арбузова, выпускайте и Карапузова.)
А зачем убрали Ромащенко???? Ради одного очка в двух матчах?
Ответ d55780
А зачем убрали Ромащенко???? Ради одного очка в двух матчах?
Видимо да...

Мне жалко Ромащенко
Идейный чел, хочет ставить атаку, но Гриша не стал ждать
ееее Волга выигрывает!
Ответ mascinista
ееее Волга выигрывает!
за что их игрока удалили?
Ответ dmitrij.vnukov2017
за что их игрока удалили?
Не видел.
Так и Родина может зацепить вторую путёвку вместо Урала
