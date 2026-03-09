Первая лига. «Арсенал» уступил «Волге», «Ротор» сыграл вничью с «Уралом», «Шинник» одолел «Уфу»

В PARI Первой лиге прошли матчи 23-го тура.

В 23-м туре PARI Первой лиги в субботу «Челябинск» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (3:3).

В воскресенье «Торпедо » дома уступило «Родине» (0:2), матч лидера таблицы «Факела» в гостях с «Нефтехимиком» перенесен из-за сильного мороза.

В понедельник «Ротор» сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

Первая лига

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

