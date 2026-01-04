Винисиуса вновь освистывали на «Бернабеу» – во время матча с «Бетисом»
Фанаты «Реала» вновь освистали Винисиуса.
Вингера «Реала» Винисиуса Жуниора вновь освистали на «Сантьяго Бернабеу».
Бразилец был заменен на 77-й минуте матча 19-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (5:1), не отметившись голевыми действиями. Винисиус не забивает за «Реал» и сборную Бразилии уже 18 матчей подряд – с 10 октября.
По ходу матча болельщики «Реала» несколько раз свистели в адрес Винисиуса. Ранее вингера освистывали на «Сантьяго Бернабеу» во время замены в матче с «Севильей» (2:0).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
