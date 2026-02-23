  • Спортс
Лапорта о рычагах: «Без них «Барса» бы рухнула. В случае с Суперлигой нам пришлось лечь в постель с врагом – из финансовой необходимости»

Жоан Лапорта: без рычагов «Барса» бы рухнула.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как клубу помогли финансовые рычаги.

«Без рычагов клуб рухнул бы. Нам пришлось бы просить сосьос о срочных финансовых вливаниях.

Мы с самого начала взяли кредит у Goldman Sachs. В первый же день, когда мы пришли в клуб, с нас уже требовали 200 миллионов, а у нас не было ни единого евро.

Нам пришлось лечь в постель с врагом, как в случае с Суперлигой. Из финансовой необходимости», – сказал Лапорта. 

Лапорта буквально сказал что Реал их имел за деньги? Я правильно понимаю?😂
Ответ Тамазик Хеладзе
Лапорта буквально сказал что Реал их имел за деньги? Я правильно понимаю?😂
Там как не крути, но другого смысла этих слов просто нету.
Ответ Тамазик Хеладзе
Лапорта буквально сказал что Реал их имел за деньги? Я правильно понимаю?😂
уверен, что старина риго сможет оправдаться и за это))
Пришлось лечь в постель и впустить в себя вражеский рычаг
Ответ Kitay Fanat
Пришлось лечь в постель и впустить в себя вражеский рычаг
Комментарий скрыт
Ответ Kitay Fanat
Пришлось лечь в постель и впустить в себя вражеский рычаг
Комментарий скрыт
Вот это поворот
Уже и постель в ход пошла
Ответ fcb812
Вот это поворот Уже и постель в ход пошла
Комментарий скрыт
Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
Твой лидер сказал, что отдавался за деньги, хватит придумывать отмазки
Отдаваться за деньги - в ДНК барселоны
Этот позор можно внести в историю Негрейралоны😂
Ответ nagibbb
Этот позор можно внести в историю Негрейралоны😂
Признал русскоязычных спорстовских сливочных хейтеров -- недалёкими и ограниченными.
Всего лишь использовав обычную испаснкую идиому ,никак не связанную с раздуваемой вами темой.

Испанская идиома "acostarse con el enemigo" (буквально "лечь в постель с врагом") означает сотрудничество, компромисс или союз с тем, кто изначально является вашим противником, конкурентом или даже врагом, ради достижения какой-либо цели или получения выгоды
😂😂Я просто ржу и угораю...
Это типа как "Непристойное предложение" от Фло поступило ?
Ответ &_Bishep_&
😂😂Я просто ржу и угораю... Это типа как "Непристойное предложение" от Фло поступило ?
Комментарий скрыт
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Не,не.... даже не старайтесь 😂 во все времена ,сколько существует история человечества фраза "лечь в постель ради денег" имела только один смысл..
>> "Нам пришлось лечь в постель с врагом. Из финансовой необходимости"

мем с медведем в кустах.jpg
Лапорта нашел папика🤣
17 лежали в постели с Негрейрой
Попробуйте попросить ИИ сделать картинку на основе этой новости)
