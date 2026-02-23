Лапорта о рычагах: «Без них «Барса» бы рухнула. В случае с Суперлигой нам пришлось лечь в постель с врагом – из финансовой необходимости»

Жоан Лапорта: без рычагов «Барса» бы рухнула.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как клубу помогли финансовые рычаги.

«Без рычагов клуб рухнул бы. Нам пришлось бы просить сосьос о срочных финансовых вливаниях.

Мы с самого начала взяли кредит у Goldman Sachs. В первый же день, когда мы пришли в клуб, с нас уже требовали 200 миллионов, а у нас не было ни единого евро.

Нам пришлось лечь в постель с врагом, как в случае с Суперлигой . Из финансовой необходимости», – сказал Лапорта.