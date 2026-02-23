Лапорта о рычагах: «Без них «Барса» бы рухнула. В случае с Суперлигой нам пришлось лечь в постель с врагом – из финансовой необходимости»
Жоан Лапорта: без рычагов «Барса» бы рухнула.
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как клубу помогли финансовые рычаги.
«Без рычагов клуб рухнул бы. Нам пришлось бы просить сосьос о срочных финансовых вливаниях.
Мы с самого начала взяли кредит у Goldman Sachs. В первый же день, когда мы пришли в клуб, с нас уже требовали 200 миллионов, а у нас не было ни единого евро.
Нам пришлось лечь в постель с врагом, как в случае с Суперлигой. Из финансовой необходимости», – сказал Лапорта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Уже и постель в ход пошла
Всего лишь использовав обычную испаснкую идиому ,никак не связанную с раздуваемой вами темой.
Испанская идиома "acostarse con el enemigo" (буквально "лечь в постель с врагом") означает сотрудничество, компромисс или союз с тем, кто изначально является вашим противником, конкурентом или даже врагом, ради достижения какой-либо цели или получения выгоды
Это типа как "Непристойное предложение" от Фло поступило ?
мем с медведем в кустах.jpg