  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бенфика» обжалует дисквалификацию Престианни. УЕФА временно отстранил игрока после инцидента с Винисиусом
109

«Бенфика» обжалует дисквалификацию Престианни. УЕФА временно отстранил игрока после инцидента с Винисиусом

«Бенфика» намерена обжаловать дисквалификацию Престианни.

«Бенфика» отреагировала на решение УЕФА о временной дисквалификации Джанлуки Престианни.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Сегодня УЕФА объявил о решении временно отстранить аргентинского футболиста. Он не сможет принять участие в ответной игре с мадридским клубом. 

«Футбольный клуб «Бенфика» был проинформирован о решении УЕФА временно отстранить на один матч его игрока Джанлуку Престианни в рамках продолжающегося расследования инцидента, произошедшего во время матча против мадридского «Реала».

Клуб сожалеет, что лишился игрока на время расследования, и подаст апелляцию на это решение УЕФА, даже несмотря на то, что это вряд ли как-то повлияет на проведение ответного матча плей-офф Лиги чемпионов, учитывая сроки.

«Бенфика» также подтверждает свою непоколебимую приверженность борьбе со всеми формами расизма и дискриминации, ценностям, которые являются частью ее исторической самобытности и отражены в ее повседневной деятельности, ее глобальном сообществе, работе фонда «Бенфики» и главных фигурах в истории клуба, таких как Эйсебио», – говорится в заявлении клуба. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17080 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бенфики»
logoвысшая лига Португалия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoДжанлука Престианни
logoБенфика
logoЭйсебио
logoВинисиус Жуниор
дисквалификации
дискриминация
logoЛа Лига
109 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Бенфике против этого Реала! победа Бенфики сделает миллионы людей счастливыми,
Ответ Tsado 15
Удачи Бенфике против этого Реала! победа Бенфики сделает миллионы людей счастливыми,
Комментарий скрыт
Ответ vaniaEee
Комментарий скрыт
я вообще не фанат Барселоны!
Вина ещё не доказана, а наказание уже вступило в силу 😁
Ответ Дмитрий Кирпиченков
Вина ещё не доказана, а наказание уже вступило в силу 😁
Презумция невиновности покинула чат
Ответ Дмитрий Кирпиченков
Вина ещё не доказана, а наказание уже вступило в силу 😁
Потом извинятся и дело закроют)
Вся эта ситуация напоминает цирк!
Ответ n2yk5swygh
Вся эта ситуация напоминает цирк!
Комментарий скрыт
Ответ n2yk5swygh
Вся эта ситуация напоминает цирк!
Где Винисиусу и самое место
Желаю Бенфике пройти "кабинетных"
Ответ Ariesgoth
Желаю Бенфике пройти "кабинетных"
Кабинетные тебя минусуют)
Ответ Душан Милович
Кабинетные тебя минусуют)
100%
Нет ни одного доказательства! Теперь Мбаппе с Вини могут любого так оболгать, и называть всех расистами, строить из себя жертв, и им все будет сходить с рук. Это прецедент
Ответ Акан Есимсеит
Нет ни одного доказательства! Теперь Мбаппе с Вини могут любого так оболгать, и называть всех расистами, строить из себя жертв, и им все будет сходить с рук. Это прецедент
Комментарий скрыт
Ответ Акан Есимсеит
Нет ни одного доказательства! Теперь Мбаппе с Вини могут любого так оболгать, и называть всех расистами, строить из себя жертв, и им все будет сходить с рук. Это прецедент
Комментарий удален пользователем
На месте Бенфики я бы на жеребьевке выбрал разыграть мяч, и не стал бы делать первое касание. Просто стоять и не разыгрывать. Тем самым они не нарушают ни один пункт, но вызовут огромный резонанс.
Ответ Адепт Адекватности
На месте Бенфики я бы на жеребьевке выбрал разыграть мяч, и не стал бы делать первое касание. Просто стоять и не разыгрывать. Тем самым они не нарушают ни один пункт, но вызовут огромный резонанс.
Комментарий скрыт
Ответ Тамазик Хеладзе
Комментарий скрыт
Пройдет позорно,как обычно делает
Реал это какое-то недоразумение, это позор футбола!
Позор. Где доказательства того что он реально оскорбил его ?
Ответ sasha_pak_90@list.ru
Позор. Где доказательства того что он реально оскорбил его ?
Комментарий скрыт
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Ты видишь разницу между заявлением и доказательством?
Этому «Винни» уже везде и все мерещится.
Слова Мбапе…хм
Рядом стоял темнокожий игрок Бенфики, он вообще ни слова не сказал и даже не вздрогнул
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
12 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
23 минуты назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
36 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
18 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
18 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
33 минуты назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
46 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем