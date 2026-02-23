«Бенфика» обжалует дисквалификацию Престианни. УЕФА временно отстранил игрока после инцидента с Винисиусом

«Бенфика» намерена обжаловать дисквалификацию Престианни.

«Бенфика» отреагировала на решение УЕФА о временной дисквалификации Джанлуки Престианни .

На прошлой неделе «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Сегодня УЕФА объявил о решении временно отстранить аргентинского футболиста. Он не сможет принять участие в ответной игре с мадридским клубом.

«Футбольный клуб «Бенфика» был проинформирован о решении УЕФА временно отстранить на один матч его игрока Джанлуку Престианни в рамках продолжающегося расследования инцидента, произошедшего во время матча против мадридского «Реала».

Клуб сожалеет, что лишился игрока на время расследования, и подаст апелляцию на это решение УЕФА, даже несмотря на то, что это вряд ли как-то повлияет на проведение ответного матча плей-офф Лиги чемпионов, учитывая сроки.

«Бенфика » также подтверждает свою непоколебимую приверженность борьбе со всеми формами расизма и дискриминации, ценностям, которые являются частью ее исторической самобытности и отражены в ее повседневной деятельности, ее глобальном сообществе, работе фонда «Бенфики» и главных фигурах в истории клуба, таких как Эйсебио », – говорится в заявлении клуба.