  • Моуринью пропустит пресс-конференцию перед матчем с «Реалом» в ЛЧ. Тренер «Бенфики» в 10-й раз за сезон отказался от общения с прессой
Жозе Моуринью пропустит пресс-конференцию перед матчем с «Реалом».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью пропустит пресс-конференцию перед ответным матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу». В первой игре «Реал» одержал победу со счетом 1:0 – матч останавливали по ходу второго тайма после того, как вингер мадридцев Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его обезьяной, прикрыв рот футболкой. Сегодня УЕФА временно отстранил форварда «Бенфики» от матчей в еврокубках.

По решению «Бенфики» и ее тренерского штаба Моуринью не будет присутствовать на завтрашней пресс-конференции, сообщает A Bola со ссылкой на пресс-службу клуба. На вопросы журналистов ответит ассистент главного тренера Жоау Тральяу.

Напомним, Моуринью был удален в первом стыковом матче за споры с арбитром и не сможет руководить командой в ответной встрече.

Отметим, что Жозе пропустит пресс-конференцию в 10-й раз за сезон.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И правильно сделает Моуриньо что пропустит этот цирк, дай Бог чтобы Бенфика победила, будет справедливо.
Ответ Tsado 15
И правильно сделает Моуриньо что пропустит этот цирк, дай Бог чтобы Бенфика победила, будет справедливо.
Комментарий скрыт
Ответ Tsado 15
И правильно сделает Моуриньо что пропустит этот цирк, дай Бог чтобы Бенфика победила, будет справедливо.
Комментарий скрыт
Моуриньо подними настроение миллионам болельщикам, хотя очень будет трудно это сделать против судейского реала.
тоже не хожу на прессухи в фме,всегда отправляю ассистента
Клопп, который выгорел и ушел отчасти из-за прессух : "А ШТО ТАК МОЖНО БЫЛО?!!!!"
Моур - красава !!!
Может и постарел, но марку держит !!!💪🏽💪🏽💪🏽👍👍👍
Лишь бы Жозе не оскорбил этим афроамериканцев, ЛГБТ-сообщество, Единую Россию, Трампа, морских котиков-альбиносов и карликов-либералов
Да он и сам матч пропустит
Рекомендуем