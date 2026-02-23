Моуринью пропустит пресс-конференцию перед матчем с «Реалом» в ЛЧ. Тренер «Бенфики» в 10-й раз за сезон отказался от общения с прессой

Жозе Моуринью пропустит пресс-конференцию перед матчем с «Реалом».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью пропустит пресс-конференцию перед ответным матчем с «Реалом » в Лиге чемпионов .

Ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу». В первой игре «Реал» одержал победу со счетом 1:0 – матч останавливали по ходу второго тайма после того, как вингер мадридцев Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его обезьяной, прикрыв рот футболкой. Сегодня УЕФА временно отстранил форварда «Бенфики» от матчей в еврокубках.

По решению «Бенфики» и ее тренерского штаба Моуринью не будет присутствовать на завтрашней пресс-конференции, сообщает A Bola со ссылкой на пресс-службу клуба. На вопросы журналистов ответит ассистент главного тренера Жоау Тральяу.

Напомним, Моуринью был удален в первом стыковом матче за споры с арбитром и не сможет руководить командой в ответной встрече.

Отметим, что Жозе пропустит пресс-конференцию в 10-й раз за сезон .