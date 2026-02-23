  • Спортс
  • «Лапорта лжет каждый раз, открывая рот, он оторван от реальности. Прежде чем говорить о прозрачности, скажите правду». Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о жалобе на отмывание денег
«Лапорта лжет каждый раз, открывая рот, он оторван от реальности. Прежде чем говорить о прозрачности, скажите правду». Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о жалобе на отмывание денег

Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: Лапорта оторван от реальности.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт обвинил Жоана Лапорту во лжи на фоне обвинений в отмывании денег.

Ранее стало известно, что один из сосьос каталонского клуба подал жалобу в Национальный суд Испании с обвинениями в адрес последнего президента «Барселоны» Жоана Лапорты, исполняющего обязанности президента клуба Рафы Юсте, экс-главы Espai Barça Марии Елены Форт, бывшего вице-президента по экономическим вопросам Эдуара Ромеу, финансиста Феррана Оливе, секретаря совета директоров Жозепа Кубельса, финансового директора Манеля Дель Рио, руководителя отдела соблюдения нормативных требований Серджи Атьенцы и руководителя юридического отдела Луиса Мельярдо. Руководителей «Барселоны» обвиняют в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами, уклонении от налогов и создании преступной организации.

Лапорта опроверг обвинения, заявив: «Это делают, чтобы нанести ущерб моим интересам и оклеветать. Мы не можем обнародовать некоторые контракты, у прозрачности есть пределы».

«Он живет в параллельном мире Он очень оторван от реальности. Он лжет каждый раз, когда открывает рот.

Механизмы контроля? Но их отдел комплаенса оскорбил меня во время последней избирательной кампании – я партнер Лапорты. Они систематически обманывают нас. Прежде чем говорить о прозрачности, скажите правду.

Нельзя представлять как ведущую телекоммуникационную компанию New Era, штаб-квартира которой находится на конспиративной квартире в Сант-Андреу, которой в Испании управляет человек, обвиняемый в подделке ски-пассов, и которая принадлежит гражданину Молдовы, обвиняемому в махинациях с недвижимостью в своей стране.

Компания ILS, разработчик, переводит деньги на счета директоров. Limak оказался худшей компанией в процессе торгов, тем более, когда сбили нас с толку флагом и социологическими аспектами «Реала». Они не были ни самыми быстрыми, ни самыми дешевыми. Они предложили «бюджетный» «Камп Ноу». Сколько бы он ни кричал, этого недостаточно. Мы потратили на миллиард больше, чем заработали», – сказал Фонт.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
