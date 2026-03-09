179

Агент Кисляка прилетел в Италию на переговоры с топ-клубами Серии А (Metaratings)

Представитель Матвея Кисляка проведет переговоры с топ-клубами Серии А.

Александр Маньяков, представитель полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, работает над трансфером футболиста в Серию А.

По информации Metaratings, в данный момент Маньяков находится в Италии, где у него запланировано несколько встреч с представителями местных топ-клубов на предмет возможного подписания Кисляка.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 20 матчей в Мир РПЛ, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Статистику 20-летнего хавбека можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoМатвей Кисляк
агенты
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoЦСКА
Александр Маньяков
179 комментариев
Почему бы и нет? Летом всё возможно. Уровень Италии Матвею вполне по плечу.
Ответ Evgen Vynokurov
Комментарий скрыт
Комо пожалуйста 🥺
Спорно.
Сеск скорее всего уйдет в топ клуб и Комо будет середняком типа Болоньи
Ну так и Кисляк не игрок для Интера или Наполи )
Переговоры это уже когда контракт обсуждают. А он будет просто портфолио своего клиента предлагать.
Если не предлагать, то до переговоров не дойдет. А уж каково переводить деньги в ЦСКА из европейской страны - отдельный квест, думаю.
Правда, после такого лузинг стрика не очень, конечно, но другого нет.
Нарезки и на ютубе можно посмотреть
Смотрел вчера сначала московское братское дерби, а потом и миланское. В целом, не вижу в чем конкретно Кисляк уступал бы там.

Если уж там на поле выходят такие люди, как Фофана, Диуф, Пулишич, Эспозито...
Все верно. Там такие пешеходы порой, что завалились бы в середняке нашего чемпа. Все эти рассказы про невероятный уровень западноевропейского клубного футбола просто бред больных на голову. Скорее бы уже этот комплекс холопа перед барином прошел. Матвею удачи.
Комментарий скрыт
Смотрел вчера матч. Насколько ж заматерел Матвей. Уже совсем не мальчишка, сколько ж в нём уверенности в себе. Удачи в карьере, останется ли он в Цска или уйдёт.
Жалко, если уедет.
Хорошо бы ещё 1-2 года в ЦСКА поиграл и порадовал нас
Дзагоев тоже думал еще 1-2 сезона.так и остался без топ5
Не волнуйся, пару Рейсов привезут и будет вторая сборная Бразилии в чемпионате))
Ну хорошо бы в Интер. Там летом будет масштабное переформатирование. Ну и много молодых игроков.
У меня вопрос один ко всем, если вы получаете к примеру 200 тысяч и живёте рядом с домом и вам предлагают поехать куда то и получать 100 тысяч. Вопрос кто поедет? Зачем нужна эта Европа?
Абсолютно верно. Вот если как в НХЛ, например, где наши звёзды зарабатывают даже не в разы, а на порядок больше, чем у нас, - это другое дело
Из-за возможности засветиться и получать 100 миллионов
И правда, зачем ЦСКА Кисляк, когда есть Баринов?:)
Слишком высокий ценник для серии А , ЦСКА явно не то клуб который продает своих футболистов за «мешок картошки»
