Агент Кисляка прилетел в Италию на переговоры с топ-клубами Серии А (Metaratings)
Представитель Матвея Кисляка проведет переговоры с топ-клубами Серии А.
Александр Маньяков, представитель полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, работает над трансфером футболиста в Серию А.
По информации Metaratings, в данный момент Маньяков находится в Италии, где у него запланировано несколько встреч с представителями местных топ-клубов на предмет возможного подписания Кисляка.
В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 20 матчей в Мир РПЛ, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Статистику 20-летнего хавбека можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
179 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сеск скорее всего уйдет в топ клуб и Комо будет середняком типа Болоньи
Правда, после такого лузинг стрика не очень, конечно, но другого нет.
Если уж там на поле выходят такие люди, как Фофана, Диуф, Пулишич, Эспозито...
Хорошо бы ещё 1-2 года в ЦСКА поиграл и порадовал нас