Агент Кисляка прилетел в Италию на переговоры с топ-клубами Серии А (Metaratings)

Представитель Матвея Кисляка проведет переговоры с топ-клубами Серии А.

Александр Маньяков , представитель полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка , работает над трансфером футболиста в Серию А.

По информации Metaratings, в данный момент Маньяков находится в Италии, где у него запланировано несколько встреч с представителями местных топ-клубов на предмет возможного подписания Кисляка.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 20 матчей в Мир РПЛ , отметившись 4 голами и 4 ассистами. Статистику 20-летнего хавбека можно найти здесь .