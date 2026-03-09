Орлов о Глушенкове: «Ни ударов, ни передач – ничего не получается, куда все делось? Мало остроты! От него ждут совсем другого футбола»
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков не оправдывает возложенных на него ожиданий.
В воскресенье «Зенит» уступил на выезде «Оренбургу» (1:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ.
«Семак поберег Барриоса для «Спартака». Это его право. Его выбор. Но у меня возникает другой вопрос. Что происходит с Глушенковым? Куда все делось? Ничего же не получается. Ни ударов. Ни передач. Где конкретика? Мало остроты, мало! От него ждут совсем другого футбола.
Максим вышел на своей любимой позиции — справа в атаке. Луиса Энрике перевели налево. Но ему там пока не с кем сыграться. Нет связки. Он тоже свой максимум не показал. Не в форме сейчас и Дуглас Сантос.
Раньше у «Зенита» работали «треугольники». Малком, Вендел, Клаудиньо... Были эти связки. Сейчас этого, увы, не видно», – сказал Орлов.
На месте Семака можно было и на 90 ой минуте выпускать игрока. Ну в конце концов вдруг устанет или еще что случится за оставшееся время
парень попал к хорошему тренеру в прогрессирующую команду