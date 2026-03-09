  • Спортс
  • Орлов о Глушенкове: «Ни ударов, ни передач – ничего не получается, куда все делось? Мало остроты! От него ждут совсем другого футбола»
49

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков не оправдывает возложенных на него ожиданий.

В воскресенье «Зенит» уступил на выезде «Оренбургу» (1:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

«Семак поберег Барриоса для «Спартака». Это его право. Его выбор. Но у меня возникает другой вопрос. Что происходит с Глушенковым? Куда все делось? Ничего же не получается. Ни ударов. Ни передач. Где конкретика? Мало остроты, мало! От него ждут совсем другого футбола.

Максим вышел на своей любимой позиции — справа в атаке. Луиса Энрике перевели налево. Но ему там пока не с кем сыграться. Нет связки. Он тоже свой максимум не показал. Не в форме сейчас и Дуглас Сантос.

Раньше у «Зенита» работали «треугольники». Малком, Вендел, Клаудиньо... Были эти связки. Сейчас этого, увы, не видно», – сказал Орлов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
49 комментариев
Этот не в форме, тот не в форме, треугольники не работают, связок не видно, но к тренеру, разумеется, все эти претензии никакого отношения не имеют!
Ответ smoker
Этот не в форме, тот не в форме, треугольники не работают, связок не видно, но к тренеру, разумеется, все эти претензии никакого отношения не имеют!
Ну разумеется. Судя по комментариям Богданыча, игра как и пенальти это же лотерея. Повезло, не повезло. А тактика хорошая да. На 80-ых не изменно вытаскивать Ерохина как джокера))

На месте Семака можно было и на 90 ой минуте выпускать игрока. Ну в конце концов вдруг устанет или еще что случится за оставшееся время
По-моему, сейчас вся команда на спаде и ничем не впечатляет. Вообще не вижу игрока, который бы чем-либо выделялся. Так что проблема здесь вовсе не в одном игроке.
Ответ Evgen Vynokurov
По-моему, сейчас вся команда на спаде и ничем не впечатляет. Вообще не вижу игрока, который бы чем-либо выделялся. Так что проблема здесь вовсе не в одном игроке.
Да, но тут хватает персофанов Глушенкова, которые считают, что только он тащит Зенит и постоянно с пеной у рта пытаются это доказать. При этом игнорируют, что на 1 матч, где он реально что-то исполнит, у него приходится много таких, где он не то что бесполезен, но ещё и вреден.
Ответ unreality
Да, но тут хватает персофанов Глушенкова, которые считают, что только он тащит Зенит и постоянно с пеной у рта пытаются это доказать. При этом игнорируют, что на 1 матч, где он реально что-то исполнит, у него приходится много таких, где он не то что бесполезен, но ещё и вреден.
Так и есть: только благодаря Глушенкову в одиночку сделавшему результат в Краснодаре плюс две голевые с Динамо и Локо Зенит все еще имеет шансы на чемпионство.
Не в Глушенкове дело
удары как раз есть — в небо или в защитников, а передачи пропали. вот на ГСО постоянно гонят, а он чуть ли не единственный, кто, пусть и часто гиперболизируя, говорит о том, о чем другие молчат. Глуш в последних матчах как будто не хочет взаимодействовать с бразилами, пытаясь кому то доказать, что главный бразилец это он.
А от кого исходила острота в матче с Оренбургом? Ярче всех в атаке действовал Кондаков вышедший в 2 тайме
В клубе, где ставка сделана на латиноамериканцев, во всем винят одного из немногих Российских игроков, не получающего постоянного места в основе.
Ответ Владимир_1116552235
В клубе, где ставка сделана на латиноамериканцев, во всем винят одного из немногих Российских игроков, не получающего постоянного места в основе.
Хватит писать этот бред . В Зените легионеров меньше чем в Спартаке и столько же , как в Краснодаре . О какой ставке ты говоришь ? Глушенков играет блекло , ровно как и вся команда , например тот же Вендел , только потому , что они не понимают сами , во что они играют . Постоянно перестановки в линиях и сочетаниях , группа атаки как карточная колода и часть из нее , не дотягивает до старта , но постоянно находится в ней из за своей стоимости , как Луис Энрике например . Тренер формирует состав по принципу , что бы не было обидно никому . Что делает в старте абсолютно бесполезный с точки зрения атаки Энрике , почему не было Барриоса , которого берегли под Спартак в проигранном матче с Оренбургом 🙈… Иными словами , игроки не показывают максимум , потому что тренер постоянно тасует состав и его идеи не работают на поле .. и сам он ге уйдет , пока за него видимо его жена не напишет заявление ..
Ответ Dmitry_1986
Хватит писать этот бред . В Зените легионеров меньше чем в Спартаке и столько же , как в Краснодаре . О какой ставке ты говоришь ? Глушенков играет блекло , ровно как и вся команда , например тот же Вендел , только потому , что они не понимают сами , во что они играют . Постоянно перестановки в линиях и сочетаниях , группа атаки как карточная колода и часть из нее , не дотягивает до старта , но постоянно находится в ней из за своей стоимости , как Луис Энрике например . Тренер формирует состав по принципу , что бы не было обидно никому . Что делает в старте абсолютно бесполезный с точки зрения атаки Энрике , почему не было Барриоса , которого берегли под Спартак в проигранном матче с Оренбургом 🙈… Иными словами , игроки не показывают максимум , потому что тренер постоянно тасует состав и его идеи не работают на поле .. и сам он ге уйдет , пока за него видимо его жена не напишет заявление ..
В заявке может и меньше легов, но на поле выходит по максимуму -8. Раньше, когда Дуглас Сантос, Клаудино, получали Российское гражданство, на поле выходило 9-10 латиносов. Так что неувязочка получается.
Орлов понимает, что кроме как от Глушенкова, больше в "зене" и ждать не от кого.
как куда делось?
парень попал к хорошему тренеру в прогрессирующую команду
Вы уж там определитесь с Глущенковым а то он у Вас то гений современного футбола, то бездарность.
А когда у него стабильно что то получалось?
Ответ Вэлс
А когда у него стабильно что то получалось?
У Галактионова Глушенков сделал 6+15 за один чемпионат и 5+5 за один круг в другом сезоне.
Ответ riverman1980
У Галактионова Глушенков сделал 6+15 за один чемпионат и 5+5 за один круг в другом сезоне.
6 голов за сезон в атакующей команде Галактионова так себе результат для напа. Пасы он в том сезоне в основном за счет подач стандартов на высоких локомотивских защитников набрал
