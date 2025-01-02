🎥 Гнусный фол из Чемпионшипа. Воспитанник «МЮ» наступил на лежачего соперника – осудил даже собственный тренер 😡

Аннибаль Межбри может получить длительную дисквалификацию за грубый фол на сопернике. В матче 25-го тура Чемпионшипа между «Бернли» и «Стоком» тунисец наступил на лежащего Джуниора Тчамадью.

В самой концовке встречи Межбри сперва толкнул соперника, а когда тот упал, Аннибаль практически прыгнул Джуниору в область паха. За свои действия полузащитник «Бернли» получил прямую красную.

Скотт Паркер, главный тренер «Бернли», осудил действия подопечного:

«У меня нет оправдания для такого. Аннибаль подвел нас сегодня. Он подвел команду, подвел меня, подвел персонал. Аннибаль это понимает. Он молодой игрок, который, очевидно, переступил черту. Мы разберемся с этим внутри команды. Аннибаль был на самом деле опустошен. Молодые игроки иногда допускают ошибки, и я поговорю с ним об этом».

Межбри прошел через систему «Манчестер Юнайтед», за основу «красных дьяволов» он провел 13 матчей и даже выходил на поле в Лиге чемпионов. Летом манкунианцы продали игрока «Бернли» за 9 млн евро.

Парень заслужил дисквалификацию?

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