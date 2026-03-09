Соболев о 100-м голе в карьере: «Это казалось недосягаемым, даже представить себе не мог. Фанаты «Оренбурга» что-то кричали про «Зенит» – решил поруководить, чтобы дальше продолжали»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что считал отметку в 100 голов за карьеру недосягаемой.
Во вчерашнем матче 20-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:2) Соболев отметился забитым мячом на 12-й минуте и отпраздновал, дирижируя болельщиками «Оренбурга». Этот гол стал 100-м в карьере Александра.
– Как забили гол во втором матче подряд?
– Шла подача, отклеился от защитника и забил головой.
– Не было опасений, что вдруг вы оказались во вне игры?
– Нет.
– Празднуя гол, вы как будто что-то написали в воздухе.
– Просто болельщики «Оренбурга» начали что-то кричать про «Зенит», решил ими немного поруководить, чтобы дальше продолжали.
– После вашего мяча «Зенит» повел, и, казалось, доведет дело до победы.
– После гола игра как будто поменялась. Мы практически не атаковали. А «Оренбург» мог и в первом тайме забивать. То же самое продолжилось и во втором тайме. Играли мы очень плохо.
– Это касается атаки или обороны?
– В целом. Мы команда, и нет такого, что кто-то в атаке, кто-то в обороне. В этот день плохо играли везде.
– К голам в ворота «Зенита» привели не самые опасные моменты – были и острее, в ходе которых не пропускали. Парадоксальная ситуация?
– Так бывает. Тем более что в ходе более опасных моментов и Денис Адамов выручал. А тут вроде бы отоборонялись, а тебе залетает.
– Теперь впереди у «Зенита» 10 финалов?
– Сто процентов, и это актуально как никогда. Терять очки теперь вообще нельзя.
– Вернемся к вашему голу. Он стал для вас 100-м в официальных матчах. Знали об этом?
– В разных источниках пишут по-разному. С Юрой Горшковым об этом разговаривали. Но насколько я понял, до сотни перед матчем с «Оренбургом» не хватало одного гола.
– Приятно попасть в компанию игроков, забивших 100 мячей?
– Когда чего-то добиваешься, есть какое-то достижение, конечно, приятно в любом случае.
– Когда только начинали карьеру, прикидывали, что можете стать членом этого символического клуба?
– Нет, конечно. Даже представить себе такого не мог. Это казалось чем-то недосягаемым и тем, чего не может быть. Слава богу, что есть, – сказал Соболев.
После такого матча они должны херачить на тренировках как проклятые, а он радуется
Про Зенит кричать сейчас модно, и самое страшное что Зенит сам дает поводы - такая игра это позорище, днище и все возможные эпитеты, которые могу охарактеризовать яму, в которой сейчас команда
И тут не поспоришь, все именно так
Семак одним этим трансфером перечеркнул все хорошее, что было. И сейчас хаваем плоды этого позора
Нужно в футбол играть, а не отвечать на провокации (если они были) провокациями, ума у него много смотрю