  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев о 100-м голе в карьере: «Это казалось недосягаемым, даже представить себе не мог. Фанаты «Оренбурга» что-то кричали про «Зенит» – решил поруководить, чтобы дальше продолжали»
49

Соболев о 100-м голе в карьере: «Это казалось недосягаемым, даже представить себе не мог. Фанаты «Оренбурга» что-то кричали про «Зенит» – решил поруководить, чтобы дальше продолжали»

Соболев о 100-м голе в карьере: это казалось недосягаемым.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что считал отметку в 100 голов за карьеру недосягаемой.

Во вчерашнем матче 20-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:2) Соболев отметился забитым мячом на 12-й минуте и отпраздновал, дирижируя болельщиками «Оренбурга». Этот гол стал 100-м в карьере Александра.

– Как забили гол во втором матче подряд?

– Шла подача, отклеился от защитника и забил головой.

– Не было опасений, что вдруг вы оказались во вне игры?

– Нет.

– Празднуя гол, вы как будто что-то написали в воздухе.

– Просто болельщики «Оренбурга» начали что-то кричать про «Зенит», решил ими немного поруководить, чтобы дальше продолжали.

– После вашего мяча «Зенит» повел, и, казалось, доведет дело до победы.

– После гола игра как будто поменялась. Мы практически не атаковали. А «Оренбург» мог и в первом тайме забивать. То же самое продолжилось и во втором тайме. Играли мы очень плохо.

– Это касается атаки или обороны?

– В целом. Мы команда, и нет такого, что кто-то в атаке, кто-то в обороне. В этот день плохо играли везде.

–  К голам в ворота «Зенита» привели не самые опасные моменты – были и острее, в ходе которых не пропускали. Парадоксальная ситуация?

– Так бывает. Тем более что в ходе более опасных моментов и Денис Адамов выручал. А тут вроде бы отоборонялись, а тебе залетает.

– Теперь впереди у «Зенита» 10 финалов?

– Сто процентов, и это актуально как никогда. Терять очки теперь вообще нельзя.

– Вернемся к вашему голу. Он стал для вас 100-м в официальных матчах. Знали об этом?

– В разных источниках пишут по-разному. С Юрой Горшковым об этом разговаривали. Но насколько я понял, до сотни перед матчем с «Оренбургом» не хватало одного гола.

– Приятно попасть в компанию игроков, забивших 100 мячей?

– Когда чего-то добиваешься, есть какое-то достижение, конечно, приятно в любом случае.

– Когда только начинали карьеру, прикидывали, что можете стать членом этого символического клуба?

– Нет, конечно. Даже представить себе такого не мог. Это казалось чем-то недосягаемым и тем, чего не может быть. Слава богу, что есть, – сказал Соболев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoМатч ТВ
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Адамов
logoЮрий Горшков
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
100 голов к 30 годам это солидно.
Ответ ОттоДракула
100 голов к 30 годам это солидно.
🤭
Ответ ОттоДракула
100 голов к 30 годам это солидно.
Кажется, если взять одного Месси или Рона и выставить против 10 Соболевых, Соболевы и там не забьют. А если забьют, то будут кричать, что Саши теперь не будут хорошими мальчиками, легендам ведь гол забили.
Как сыграли то, дирижер?
Ответ Андрей Рыжков
Как сыграли то, дирижер?
Да он голы считает, как Роналду, только вот Роналду - великий, а этот - дирижёр.
Ответ Андрей Рыжков
Как сыграли то, дирижер?
Плохой мальчик, зато дирижер отменный!
Сто голов в столетие клуба. Красивая цифра, чтобы остановиться.
Ответ Mihei4
Сто голов в столетие клуба. Красивая цифра, чтобы остановиться.
Так столетие вроде в след году намечается, поэтому не сходится! 😁
Как забили гол во втором матче подряд? Журналист его тролит, а он даже этого не понимает)))
Соболев когда нибудь сможет осознать, насколько он позорно говорит в интервью и ведет себя на поле?
Провоцировал фанатов , это нельзя оставлять без внимания
Судя по интервью он вообще не расстроен, гол забил и все хорошо у него 😁
Тут без мата сложно что-то сказать
После такого матча они должны херачить на тренировках как проклятые, а он радуется
Про Зенит кричать сейчас модно, и самое страшное что Зенит сам дает поводы - такая игра это позорище, днище и все возможные эпитеты, которые могу охарактеризовать яму, в которой сейчас команда
Ответ amadeus_amadeus
Тут без мата сложно что-то сказать После такого матча они должны херачить на тренировках как проклятые, а он радуется Про Зенит кричать сейчас модно, и самое страшное что Зенит сам дает поводы - такая игра это позорище, днище и все возможные эпитеты, которые могу охарактеризовать яму, в которой сейчас команда
Дак он блаженый, у него же на лице написано
Ответ Vas Sm
Дак он блаженый, у него же на лице написано
Сейчас таких принято называть «человек с особенностями развития»
И тут не поспоришь, все именно так

Семак одним этим трансфером перечеркнул все хорошее, что было. И сейчас хаваем плоды этого позора
Ты сначала разберись что кричали, руководитель 😂
Нужно в футбол играть, а не отвечать на провокации (если они были) провокациями, ума у него много смотрю
До Месси и Роналду ему остаётся забить примерно 4 жизни
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кирьяков о Соболеве: «Если он забивает один и успокаивается, это не уровень «Зенита». Он должен играть агрессивнее»
8 марта, 15:01
Семак о Соболеве, дирижировавшем фанатами после гола «Оренбургу»: «Молодец, что забил. Про празднование спросите у него – к кому он побежал. Далеко было, не могу сказать»
8 марта, 12:28
Рекомендуем
Главные новости
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
только что
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
7 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
25 минут назад
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
28 минут назад
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
42 минуты назад
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
57 минут назадФото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
сегодня, 08:52
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
сегодня, 08:52
Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
7 минут назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
22 минуты назад
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
35 минут назад
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
36 минут назад
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
45 минут назад
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
49 минут назад
Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
сегодня, 09:12
Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински: «Случившееся с ним очень тяжело психологически – я отправил ему сообщение. Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде»
сегодня, 09:12
Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
сегодня, 08:38
Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»
сегодня, 08:38
Рекомендуем