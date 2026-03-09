  • Спортс
  Кирьяков о ВАР в РПЛ: «Очень спорная система – линии можно прочертить по-другому, чуть отклониться влево или вправо. В зарубежных лигах все на уровне ИИ, четко и понятно»
Кирьяков о ВАР в РПЛ: «Очень спорная система – линии можно прочертить по-другому, чуть отклониться влево или вправо. В зарубежных лигах все на уровне ИИ, четко и понятно»

Кирьяков: наша система ВАР очень спорная – вообще ничего не видно.

Российский тренер Сергей Кирьяков считает, что система ВАР в России работает хуже, чем в зарубежных чемпионатах.

«Надо совершенствовать нашу систему ВАР, она очень спорная, потому что ничего вообще не видно. В зарубежных чемпионатах все четко, ясно и понятно. Там все происходит на уровне искусственного интеллекта, линии чертят в полный рост и понятно, какая часть тела вылезает за линию офсайда, а какая нет. А у нас линии как будто можно прочертить и по-другому, чуть отклониться в ту или иную сторону, чуть отклоняя влево или вправо.

Все это надо критически рассматривать и требовать, чтобы наша система ВАР подтягивалась к уровню зарубежных чемпионатов. Тогда и споров будет меньше и времени меньше будет уходить на то, чтобы определять, было что-то или нет. Только это может успокоить наше футбольное сообщество, которое сейчас недовольно тем, как судьи делают свою работу», – сказал Кирьяков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Там, где решает автоматика, не к кому предъявлять претензии. А у нас линии зависят от конкретных персонажей сидящих на ВАР и от их субъективных решений. Поэтому и доверия в правильности этих линий нет вообще.
Жили без вара нормально. Тут время тратят на ерунду, а вопросов больше.
Что ему там понятно в ИИ? Принцип тот же, рисуют картинку. Только там она красивше.
Кирьяков прав. Когда вернёмся в Еврокубки начнётся котовасия.
Так закупите такое оборудование, и вопрос решается. Но надо ли нашим руководителям, что бы вопрос был решаемым?
Если честно то ВАР что есть что нет. Судьи всё равно принимают своё решение 😏😏😏
Ответ Александр Кудрявцев
Если честно то ВАР что есть что нет. Судьи всё равно принимают своё решение 😏😏😏
У нас ВАР не имеющий аналогов в мире.
У них ИИ.
У нас ЛИ (лазурный интеллект).
