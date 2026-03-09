Умер администратор «Локомотива» Анатолий Машков, ему было 86. Он работал в клубе с 1977 года

В 86 лет скончался администратор «Локомотива» Анатолий Машков.

Администратор «Локомотива» Анатолий Машков скончался 8 марта на 87-м году жизни. Он работал в клубе с 1977 года.

«С 1977 года Батя, как его называли многие поколения футболистов и болельщиков, занимался решением административно-хозяйственных вопросов команды и делал это успешно. Такая многолетняя преданность – уникальное достижение во всем российском футболе.

Машков прошел с «Локомотивом» все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене. На протяжении долгих лет существовала добрая традиция, когда команда приезжала на домашний стадион в Черкизово, футболисты, проходя мимо Машкова, обязательно здоровались с ним наудачу.

Футбольный клуб «Локомотив» скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи», – говорится в заявлении «Локомотива».

Администратор «Локомотива» работает в клубе 40 лет и для всех Батя. Знает всю историю и рассказал нам главное