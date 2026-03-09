  • Спортс
  • Умер администратор «Локомотива» Анатолий Машков, ему было 86. Он работал в клубе с 1977 года
Умер администратор «Локомотива» Анатолий Машков, ему было 86. Он работал в клубе с 1977 года

В 86 лет скончался администратор «Локомотива» Анатолий Машков.

Администратор «Локомотива» Анатолий Машков скончался 8 марта на 87-м году жизни. Он работал в клубе с 1977 года.

«С 1977 года Батя, как его называли многие поколения футболистов и болельщиков, занимался решением административно-хозяйственных вопросов команды и делал это успешно. Такая многолетняя преданность – уникальное достижение во всем российском футболе.

Машков прошел с «Локомотивом» все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене. На протяжении долгих лет существовала добрая традиция, когда команда приезжала на домашний стадион в Черкизово, футболисты, проходя мимо Машкова, обязательно здоровались с ним наудачу.

Футбольный клуб «Локомотив» скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи», – говорится в заявлении «Локомотива».

Администратор «Локомотива» работает в клубе 40 лет и для всех Батя. Знает всю историю и рассказал нам главное

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Локомотива»
Легенда клуба, спасибо за всё, земля пухом!
Светлая память 🕯️. Будем все помнить его всегда
Ответ AlexSorokin2017
Светлая память 🕯️. Будем все помнить его всегда
Комментарий скрыт
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Тебя забудут даже быстрее, хорош гадить под такими новостями.
Последнее время прям тяжёлый был.
Спи спокойно, Батя.
Земля пухом. Соболезнования родным и близким.
Да это редкость в наше время ! Соболезнование семье !!!
Царство небесное 🙏🙏🙏
царство небесное!
