Престианни не поехал на «Бернабеу» с «Бенфикой». Вингер, которого Винисиус обвинил в расизме, не сыграет с «Реалом» в ответном матче ЛЧ

Поскандаливший с Винисиусом Престианни не поехал на стадион «Реала».

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни не поехал с командой на стадион «Реала », где будет сыгран ответный стыковой матч Лиги чемпионов .

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве.

УЕФА временно отстранил аргентинца. Апелляция, поданная «Бенфикой», была отклонена , поэтому 20-летний футболист не сможет сыграть сегодня. Престианни написал в соцсети про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост.

Недавно «Бенфика » отправилась на «Сантьяго Бернабеу » из отеля, в котором остановилась в столице Испании . Престианни не поехал с командой, сообщает El Chiringuito TV.

Главный тренер португальцев Жозе Моуринью , удаленной в первом матче и дисквалифицированный на ответную игру, отправился на стадион вместе с командой. Ранее стало известно, что он будет смотреть матч с «Реалом» из пресс-зоны «Бернабеу».

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса