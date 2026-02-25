  • Спортс
  • Престианни не поехал на «Бернабеу» с «Бенфикой». Вингер, которого Винисиус обвинил в расизме, не сыграет с «Реалом» в ответном матче ЛЧ
15

Престианни не поехал на «Бернабеу» с «Бенфикой». Вингер, которого Винисиус обвинил в расизме, не сыграет с «Реалом» в ответном матче ЛЧ

Поскандаливший с Винисиусом Престианни не поехал на стадион «Реала».

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни не поехал с командой на стадион «Реала», где будет сыгран ответный стыковой матч Лиги чемпионов.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве.

УЕФА временно отстранил аргентинца. Апелляция, поданная «Бенфикой», была отклонена, поэтому 20-летний футболист не сможет сыграть сегодня. Престианни написал в соцсети про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост.

Недавно «Бенфика» отправилась на «Сантьяго Бернабеу» из отеля, в котором остановилась в столице Испании. Престианни не поехал с командой, сообщает El Chiringuito TV.

Главный тренер португальцев Жозе Моуринью, удаленной в первом матче и дисквалифицированный на ответную игру, отправился на стадион вместе с командой. Ранее стало известно, что он будет смотреть матч с «Реалом» из пресс-зоны «Бернабеу».

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь точно большинство за Бенфику. Тупые решения УЕФА только усугубляют ситуацию.
Ответ Evgen Vynokurov
Теперь точно большинство за Бенфику. Тупые решения УЕФА только усугубляют ситуацию.
А они боятся за аудиторию и деньги, т.к. руки они не пожали бы и скандалы стали еще больше. УЕФА - это только про деньги
Презумпция невиновности в прошлом. Так и запишем, прецедент создан.
Нормально так устранили и затравили игрока,хочу напомнить,никаких явных доказательств,кроме доноса нет
А слова Винисиуса вовсе не доказательство. Это заинтересованная сторона конфликта.
Ответ Hella black
Нормально так устранили и затравили игрока,хочу напомнить,никаких явных доказательств,кроме доноса нет А слова Винисиуса вовсе не доказательство. Это заинтересованная сторона конфликта.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Назвал вещи своими именами:)
Реал позор мирового футбола:)
Посадили в Обезьянник?
Надеюсь, сегодня маргарин выкинут из ЛЧ. За всю их гниль и мошенничество
Это новая глава в футболе🤷‍♂️
Он бы мог неплохо прокомментировать этот матч на ТВ
Прикольно) Теперь таким образом можно устранять неудобных игроков соперника в стыках перед ответными матчами)
Если честно, то он даже в чемпионате Португалии играет не много.
