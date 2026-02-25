Блаттер о словах Инфантино про Россию: политику следует отделять от спорта.

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о возможном возвращении России в международный футбол.

Ранее действующий глава ФИФА Джанни Инфантино заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

– Инфантино выступает за возвращение России в мировой футбол. Министр иностранных дел Украины назвал его «моральным дегенератом». Вы согласны с ним?

– Я не судья. Мое мнение о России: политику следует отделять от спорта, от футбола.

Нельзя исключать каждую страну, конфликтующую с другой (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘). Иначе это коснется не только России.

Уже есть несколько федераций, которые позволяют российским спортсменам участвовать в соревнованиях. В теннисе, например, или на Паралимпиаде в Италии, – сказал Блаттер в интервью Bild.