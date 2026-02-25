Блаттер о словах Инфантино про возвращение России: «Политику следует отделять от спорта. Нельзя банить каждую страну, конфликтующую с другой»
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о возможном возвращении России в международный футбол.
Ранее действующий глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
– Инфантино выступает за возвращение России в мировой футбол. Министр иностранных дел Украины назвал его «моральным дегенератом». Вы согласны с ним?
– Я не судья. Мое мнение о России: политику следует отделять от спорта, от футбола.
Нельзя исключать каждую страну, конфликтующую с другой (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘). Иначе это коснется не только России.
Уже есть несколько федераций, которые позволяют российским спортсменам участвовать в соревнованиях. В теннисе, например, или на Паралимпиаде в Италии, – сказал Блаттер в интервью Bild.
Хороший был функционер.
Коррупция и политика. Вспоминаем МС с их Фэйр плей. Саудитов и прочее.
Спорт и политика, неразделимые вещи.
У США сильная экономика, топовые специалисты во всех отраслях. Вот они и творят что хотят.
Сейчас в РФ практически отсутствует нормальная хорошо оплачиваемая работа. О каком многополярном мире рассуждает наша Дума?! Их уровень бесконечно посыпать дороги реагентами и блокировать интернет гражданам?!
Так надо было сезон 2003 и 2004 без ЧЕ и Еврокубков Западу посидеть, за их интервенцию в Ирак. Потеряли бы деньги, зато человечность бы проявили хотя бы по отношению к другим в мире, но ведь этого не будет.