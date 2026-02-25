  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Блаттер о словах Инфантино про возвращение России: «Политику следует отделять от спорта. Нельзя банить каждую страну, конфликтующую с другой»
88

Блаттер о словах Инфантино про возвращение России: «Политику следует отделять от спорта. Нельзя банить каждую страну, конфликтующую с другой»

Блаттер о словах Инфантино про Россию: политику следует отделять от спорта.

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о возможном возвращении России в международный футбол.

Ранее действующий глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

– Инфантино выступает за возвращение России в мировой футбол. Министр иностранных дел Украины назвал его «моральным дегенератом». Вы согласны с ним?

– Я не судья. Мое мнение о России: политику следует отделять от спорта, от футбола.

Нельзя исключать каждую страну, конфликтующую с другой (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘). Иначе это коснется не только России.

Уже есть несколько федераций, которые позволяют российским спортсменам участвовать в соревнованиях. В теннисе, например, или на Паралимпиаде в Италии, – сказал Блаттер в интервью Bild.

Опубликовал: Игорь Новиков
отстранение и возвращение России
logoЙозеф Блаттер
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
Политика
88 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Йозеф выдает базу.
Хороший был функционер.
Ответ Kabardinka
Йозеф выдает базу. Хороший был функционер.
Комментарий удален модератором
Ответ yakov petrov
Комментарий удален модератором
Он не РФ хвалит а выступает против несправедливого бана нашей сборной. И по коррупции его вроде оправдали если не ошибаюсь
К сожалению, мой любимый вид спорта - это давно политика в чистом виде.
Коррупция и политика. Вспоминаем МС с их Фэйр плей. Саудитов и прочее.
Ответ I10ff
К сожалению, мой любимый вид спорта - это давно политика в чистом виде. Коррупция и политика. Вспоминаем МС с их Фэйр плей. Саудитов и прочее.
Челси и Абромович..
Спорт и политика, неразделимые вещи.
Ответ I10ff
К сожалению, мой любимый вид спорта - это давно политика в чистом виде. Коррупция и политика. Вспоминаем МС с их Фэйр плей. Саудитов и прочее.
Само введение фэйр плэй - это и есть мошенничество и коррупция
У России почти околонулевой политический и экономический капитал в мире. Поэтому нас и загасили сразу санкциями.

У США сильная экономика, топовые специалисты во всех отраслях. Вот они и творят что хотят.
Ответ jayokocha
У России почти околонулевой политический и экономический капитал в мире. Поэтому нас и загасили сразу санкциями. У США сильная экономика, топовые специалисты во всех отраслях. Вот они и творят что хотят.
Сильная экономика США годами строится на мировом беспределе.Неугодных просто уничтожают.Странно это оправдывать.
Ответ Фут.Боль
Сильная экономика США годами строится на мировом беспределе.Неугодных просто уничтожают.Странно это оправдывать.
Это не оправдание, а факт. Кто сильнее, тот и заказывает музыку. В РФ государственный монополизм и кумовство во всех отраслях, так далеко не уедешь. Можно бесконечно гнуть пальцы, но так сильную экономику не построить в современном мире.

Сейчас в РФ практически отсутствует нормальная хорошо оплачиваемая работа. О каком многополярном мире рассуждает наша Дума?! Их уровень бесконечно посыпать дороги реагентами и блокировать интернет гражданам?!
Времена Йозефа и Мишеля теперь кажутся романтичными.
Ответ di Malkovich
Времена Йозефа и Мишеля теперь кажутся романтичными.
Да, разыграли их на раз-два, стравив между собой. Когда работали в тандеме, реально лучшее время было в истории европейского и мирового футбола.
Ну прав же, как с ним не согласиться.
<<Нельзя исключать каждую страну, конфликтующую с другой>>.в том то и дело что, они каждую конфликтующую страну и не исключают,только тех,к кому испытывают личную неприязнь
Сколько ему Путин накидал?
Цозеф или Джозер, ну ты конечно сказал базу - "иначе это коснётся любой страны".

Так надо было сезон 2003 и 2004 без ЧЕ и Еврокубков Западу посидеть, за их интервенцию в Ирак. Потеряли бы деньги, зато человечность бы проявили хотя бы по отношению к другим в мире, но ведь этого не будет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев об отстранении России: «Вижу, что ситуация меняется – по общению с мировыми функционерами, в том числе кулуарно. Решение принимают другие люди – не хочу делать прогнозы»
23 февраля, 08:33
Чеферин о возможном возвращении России: «Позиция УЕФА ясна, она не поменялась. Но мы все изучаем. Слова Инфантино раздули без причин»
12 февраля, 13:25
Шевченко запросил срочную встречу с Инфантино на фоне слов главы ФИФА о России. Президент УАФ считает возвращение РФ неприемлемым (The Times)
12 февраля, 12:08
Глава норвежской федерации о словах Инфантино про возможный допуск России: «Неподходящее время для такого заявления. В УЕФА и ФИФА этот вопрос не поднимался»
9 февраля, 14:19
Андрей Шевченко: «Мы против возвращения россиян в футбол, пока идет конфликт. Совет ФИФА не рассматривает этот вопрос. Планирую встречу с Инфантино, чтобы донести нашу позицию»
9 февраля, 11:56
Рекомендуем
Главные новости
Игроки «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА после поражения, сообщил Безуглов: «По грязи вопросов нет – ожиданий других и не было. Но двери зачем ломать? Несолидно»
1 минуту назадВидео
Гендиректор «Краснодара» Хашиг: «Подаем жалобу в КДК из-за расистских выкриков с фанатской трибуны ЦСКА. Подали запрос в ЭСК по поводу неправомерного удаления Джованни»
9 минут назад
Журавель о конфликте со Слуцким: «Обиделся на меня за пост в телеге. Претензия звучит так: он со мной дружил, а я его предал. Наверное, это обоснованно. Я проявил журналистский цинизм»
24 минуты назад
Wildberries опровергла переговоры с РПЛ: «Информация не соответствует действительности. Не ведем диалог»
37 минут назад
Журавель об Аршавине: «Он настоящий. Не скрывает, что немного говнюк, грубиян. Нелюдимый, не хочет фотографироваться с болельщиками. Это защитная реакция от чрезмерного внимания»
59 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком»
49 минут назад
Мажич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: «Шафеев ошибся. Пиняев просто бежал. Очень удивлен, что ВАР сфокусировался на самом контакте»
сегодня, 08:03
Черников об оскорблениях Кордобы со стороны фанатов ЦСКА: «Были расистские жесты, выкрики. Все все слышали, а для судьи ничего не было»
сегодня, 07:50
«Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ. «Т-Банк» и Wildberries тоже претендуют на соглашение («Чемпионат»)
сегодня, 07:42
Сенников, 20 лет ездящий в США, об отличиях страны от России: «Никаких. Жить я особо там не хотел, всегда тянуло домой»
сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» не доверяет информации стороны Мбаппе о травме. В клубе до сих пор точно не знают, на какой срок выбыл форвард (Cadena SER)
4 минуты назад
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» играет с «Лансом»
18 минут назад
Семин о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Был на стадионе, но никаких выкриков не слышал. Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже комментировать сложно»
20 минут назад
РФС 14 марта проведет заседание по ВАР, сообщил Каманцев: «Приглашаем представителей лиги, чтобы снять вопросы и убедиться, что все готовы к возобновлению сезона»
33 минуты назад
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» против «Кристал Пэлас»
34 минуты назад
Фабрегас о симуляции Бастони: «Алессандро совершил ошибку, но со мной это тоже случалось – вы извиняетесь и идете дальше. Он будущий капитан сборной Италии, его нужно защищать»
43 минуты назад
Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына с днем рождения: «Мы тебя любим». Ранее Бруклин рассказал о плохих отношениях с родителями
46 минут назадФото
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика примет «Ланс», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:15Видео
Артига перед матчем с «Краснодаром»: «Сейчас это сильнейшая команда страны, возможно, но «Рубин» будет действовать без страха. Задача – забить на один гол больше»
сегодня, 08:13
Бруну сделал 14 ассистов в этом сезоне АПЛ. До рекорда «МЮ», установленного Бекхэмом, – один голевой пас
сегодня, 07:27
Рекомендуем