Онана намерен бороться за место в старте «МЮ» в следующем сезоне. Вратарь выступает за «Трабзонспор» на правах аренды
Онана будет бороться за место в «МЮ».
Андре Онана намерен побороться за место основного вратаря «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Трабзонспоре».
Камерунец считает, что получит такой шанс, сообщает The Guardian. Ожидается, что Онана прибудет на предсезонный сбор «МЮ».
Сейчас первым номером манкунианцев является Сенне Ламменс.
Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» в июле 2023 года.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
Только у мю все налаживаться начинает, только появилась информация, что есть вариант даже рэша слить, а тут такое, аж расстроился перед сном.
Осталось тен хагу резюме отправить еще
Не дай Бог! 🙏
Онана должен играть в Осасуне! Магия фонетики :)
Заголовок спорца: Осасуна Онаны уступила Сосьереалу Захаряна.
подкинет себе банан, обвинит Ламменса и место гарантировано. Способ уже проверенный..
Ввести против него санкции и пожизненно запретить вход на Олд Траффорд. Если человек сам не понимает
он это серьёзно? дыра на дыре
Легенда Гримсби возвращается
вот это анекдот
Угрожает...
