Онана намерен бороться за место в старте «МЮ» в следующем сезоне. Вратарь выступает за «Трабзонспор» на правах аренды

Онана будет бороться за место в «МЮ».

Андре Онана намерен побороться за место основного вратаря «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Трабзонспоре ».

Камерунец считает, что получит такой шанс, сообщает The Guardian. Ожидается, что Онана прибудет на предсезонный сбор «МЮ».

Сейчас первым номером манкунианцев является Сенне Ламменс .

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед » из «Интера» в июле 2023 года.