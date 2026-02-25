Советник Лапорты Солер: «Помощи от судей нет, трактовки не в пользу «Барселоны». Исторически всегда помогают «Реалу», мы это увидим, если будем разбирать матч за матчем»
Советник Лапорты: судьи больше помогают «Реалу», чем «Барселоне».
Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты в борьбе за пост президента клуба, поделился мнением о влиянии судей на выступления команды.
«Они нам не помогают. Всегда есть место для трактовок, и эти трактовки не в нашу пользу. Исторически всегда помогают «Реалу».
Я уверен, что если разбирать матч за матчем, то мы найдем больше решений в пользу мадридцев, чем в нашу», – сказал Солер в интервью Cadena SER.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
НЕгрейра с вами не согласен..... Столько трофеев принес вам своим трудом( не бесплатно конечно )
Свои матчи разберите все. Начиная с 2000х
Разбери то как Хиль Монсано свистнул, когда мяч находился в воздухе и отменил гол Джуда на Месталье.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем