Советник Лапорты Солер: «Помощи от судей нет, трактовки не в пользу «Барселоны». Исторически всегда помогают «Реалу», мы это увидим, если будем разбирать матч за матчем»

Советник Лапорты: судьи больше помогают «Реалу», чем «Барселоне».

Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты в борьбе за пост президента клуба, поделился мнением о влиянии судей на выступления команды.

«Они нам не помогают. Всегда есть место для трактовок, и эти трактовки не в нашу пользу. Исторически всегда помогают «Реалу ».

Я уверен, что если разбирать матч за матчем, то мы найдем больше решений в пользу мадридцев, чем в нашу», – сказал Солер в интервью Cadena SER.