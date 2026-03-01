Чемпионат Германии. «Гамбург» проиграл «Лейпцигу», «Штутгарт» забил 4 гола «Вольфсбургу»

Прошли матчи 24-го тура Бундеслиги.
В пятницу «Аугсбург» обыграл «Кельн» (2:0) в рамках 24-го тура Бундеслиги.
В субботу «Байер» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), «Бавария» на выезде одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:2).
В воскресенье «Гамбург» уступил «Лейпцигу» (1:2).
Чемпионат Германии
24-й тур
Штутгарт
Нюбель, Хендрикс, Хакес, Ельч, Эль-Ханнус, Фюрих, Штиллер, Каразор, Левелинг, Демирович, Ундав
Запасные: Ассиньон, Аль-Дахиль, Андрес, Буанани, Тиагу Томаш, Бредлов, Нарти, Миттельштедт, Аревало
Вольфсбург:
Грабара, Белосьян, Кульеракис, Йенц, Кумбеди, Герхардт, Эриксен, Хенсель, Маер, Дагим, Амура
Запасные: Центер, Пейчинович, Сиогаи, Мюллер, Винисиус, Вавро, Бюргер, Линдстрем, Аджетеи
Айнтрахт Ф
Сантос, Коллинз, Кох, Аменда, Браун, Ларссон, Баойя, Хейлунд, Гетце, Калимуэндо, Буркардт
Запасные: Схири, Думбия, Дауд, Амаимуни-Эшгуяб, Цеттерер, Доан, Шаиби, Баум, Аррхов
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Остерхаге, М. Эггештайн, Грифо, Хелер, Судзуки, Матанович
Запасные: Юнг, Тарнутцер, Ириэ, Шерхант, Филипп, Макенго, Хефлер, Ф. Мюллер, Штайнманн
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Отеле, Кенигсдорффер, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Микельбрансис, Даунс
Запасные: Поульсен, Тангвик, Омари, Глатцель, Домпе, Гочолейшвили, Эльфадли, Локонга, Филипп
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Груда, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Битшиабу, Финкгрефе, Бандзузи, Бакайоко, Гомис, Цингерле, Клостерманн, Хенрихс, Хардер
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Мохья, Онора, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Болин, Штегер, Ульрих, Ольшовски, Кьяродиа, Рейна, Нойхаус, Сарко, Матино
Унион Берлин:
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Шефер, Чжон Ву Ен, Кен, Кемляйн, Хедира, Триммель, Берк
Запасные: Богданов, Бурджу, Крал, Прой, Ансах, Маркграф, Рааб, Хаберер, Скарке
Вердер
Бакхаус, Деман, Фридль, Штарк, Сугавара, Шмид, Грюлль, Пуэртас, Линен, Стаге, Милошевич
Запасные: Топп, Хейн, Битенкур, Муса, Шмидт, Малатини, Шметгенс, Чович, Нджинма
Хайденхайм:
Феллер, Гимбер, Майнка, Беренс, Траоре, Ибрагимович, Динкчи, Шеппнер, Нихьюс, Дорш, Конте
Запасные: Зирслебен, Кербер, Бек, Пирингер, Шиммер, Стергиу, Хонзак, Конте, Чернут
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Хофманн, Гримальдо, Паласиос, Фернандес, Артур, Шик
Запасные: Кофан, Маза, Ломб, Эрманн, Калбрет, Алеиш Гарсия, Терье, Омлин, Тап
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Ляйтш, Зиб, Морено Фель, Бевинг, да Кошта, Гляйбер, Мвумпа, Рисс, Мэлоуни
Хоффенхайм
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Авдуллаху, Бургер, Премель, Туре, Цоуфал, Аслани, Крамарич
Запасные: Дамар, Эдуардо, Бернардо, Прасс, Кэмпбелл, Акпогума, Лемперле, Филипп, Жандре
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Фудзита, Пырка, Ирвайн, Сэндс, Салиакас, Синани
Запасные: Сисей, Карс, Фолль, Ритцка, Робатш, Меткалф, Хара, Оппи, Дзвигала
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Адейеми, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Бенсебайни, Инасио, Озджан, Беллингем, Майер, Кабар, Брандт, Гирасси, Реджани
Бавария:
Урбиг, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Ульрайх, Бертл, Ким Мин Чжэ, Горетцка, Геррейру, Мусиала, Бишоф, Карл, Джексон
Аугсбург
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Фелльхауэр, Ридер, Массенго, Якич, Рибейру
Запасные: Лабрович, Чавес, Каде, Грегорич, Гарби, Реджбечай, Вольф, Кайтель, Огунду
Кельн:
Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, ван ден Берг, Бюльтер, Вальдшмидт, Лунн Хансен, Краус, Мартель, Каминьски, Ахе
Запасные: Цилер, Йоуханнессон, Ньянг, Эль Мала, Хайнц, Нойманн, Кайнц, Чавес, Шентен
