  • Чемпионат Германии. «Гамбург» проиграл «Лейпцигу», «Штутгарт» забил 4 гола «Вольфсбургу»
23

Прошли матчи 24-го тура Бундеслиги.

В пятницу «Аугсбург» обыграл «Кельн» (2:0) в рамках 24-го тура Бундеслиги.

В субботу «Байер» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), «Бавария» на выезде одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:2).

В воскресенье «Гамбург» уступил «Лейпцигу» (1:2).

Чемпионат Германии

24-й тур

Бундеслига Германия. 24 тур
1 марта 14:30, МХП-Арена
Логотип домашней команды
Штутгарт
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Вольфсбург
Матч окончен
  Нарти
90’
+5’
Эль-Ханнус   Аревало
88’
Фюрих   Тиагу Томаш
88’
Эль-Ханнус
88’
85’
Белосьян   Центер
Ундав   Нарти
77’
Левелинг   Ассиньон
77’
Хакес   Аль-Дахиль
68’
62’
Хенсель   Линдстрем
46’
Амура   Пейчинович
46’
Маер   Сиогаи
46’
Дагим   Аджетеи
2тайм
Перерыв
  Левелинг
42’
  Левелинг
30’
  Ундав
21’
19’
Бауэр
Штутгарт
Нюбель, Хендрикс, Хакес, Ельч, Эль-Ханнус, Фюрих, Штиллер, Каразор, Левелинг, Демирович, Ундав
Запасные: Ассиньон, Аль-Дахиль, Андрес, Буанани, Тиагу Томаш, Бредлов, Нарти, Миттельштедт, Аревало
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Белосьян, Кульеракис, Йенц, Кумбеди, Герхардт, Эриксен, Хенсель, Маер, Дагим, Амура
Запасные: Центер, Пейчинович, Сиогаи, Мюллер, Винисиус, Вавро, Бюргер, Линдстрем, Аджетеи
Подробнее
Бундеслига Германия. 24 тур
1 марта 16:30, Дойче банк Парк
Логотип домашней команды
Айнтрахт Ф
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Фрайбург
Матч окончен
87’
Ириэ
Коллинз
86’
  Баойя
81’
80’
Остерхаге   Хефлер
Ларссон   Схири
77’
Буркардт   Амаимуни-Эшгуяб
77’
72’
Хелер   Ириэ
72’
Грифо   Шерхант
66’
Хелер
  Шаиби
64’
Хейлунд   Шаиби
63’
Гетце   Доан
63’
2тайм
Перерыв
Сантос   Цеттерер
5’
Айнтрахт Ф
Сантос, Коллинз, Кох, Аменда, Браун, Ларссон, Баойя, Хейлунд, Гетце, Калимуэндо, Буркардт
Запасные: Схири, Думбия, Дауд, Амаимуни-Эшгуяб, Цеттерер, Доан, Шаиби, Баум, Аррхов
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Остерхаге, М. Эггештайн, Грифо, Хелер, Судзуки, Матанович
Запасные: Юнг, Тарнутцер, Ириэ, Шерхант, Филипп, Макенго, Хефлер, Ф. Мюллер, Штайнманн
Подробнее
Бундеслига Германия. 24 тур
1 марта 18:30, Фолькспаркштадион
Логотип домашней команды
Гамбург
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
РБ Лейпциг
Матч окончен
90’
+5’
Ромуло   Хардер
90’
+1’
Диоманде   Хенрихс
Фабиу Виейра   Филипп
87’
Поульсен
82’
Мухайм
81’
72’
Груда   Гомис
72’
Нуса   Бандзузи
Даунс   Поульсен
67’
Кенигсдорффер   Локонга
67’
Отеле   Домпе
67’
63’
Ромуло
62’
Ромуло
50’
  Диоманде
2тайм
Перерыв
Отеле
45’
+3’
36’
  Ромуло
31’
Орбан
  Фабиу Виейра
22’
Капальдо   Омари
20’
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Отеле, Кенигсдорффер, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Микельбрансис, Даунс
Запасные: Поульсен, Тангвик, Омари, Глатцель, Домпе, Гочолейшвили, Эльфадли, Локонга, Филипп
1тайм
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Груда, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Битшиабу, Финкгрефе, Бандзузи, Бакайоко, Гомис, Цингерле, Клостерманн, Хенрихс, Хардер
Подробнее
Бундеслига Германия. 24 тур
28 февраля 14:30, Боруссия-Парк
Логотип домашней команды
Боруссия М
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Унион Берлин
Матч окончен
Штегер
90’
+8’
Райтц   Штегер
90’
+5’
90’
+4’
Нсоки   Богданов
  Дикс
90’
+4’
Энгельхардт
88’
88’
Ансах
88’
Бурджу
81’
Берк   Ансах
Онора   Матино
81’
Мохья   Болин
72’
71’
Кемляйн   Крал
71’
Чжон Ву Ен   Бурджу
64’
Хедира
64’
Хаберер
46’
Триммель   Хаберер
2тайм
Перерыв
Скалли
34’
Райтц
25’
20’
Триммель
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Мохья, Онора, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Болин, Штегер, Ульрих, Ольшовски, Кьяродиа, Рейна, Нойхаус, Сарко, Матино
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Шефер, Чжон Ву Ен, Кен, Кемляйн, Хедира, Триммель, Берк
Запасные: Богданов, Бурджу, Крал, Прой, Ансах, Маркграф, Рааб, Хаберер, Скарке
Подробнее
Бундеслига Германия. 24 тур
28 февраля 14:30, Везерштадион
Логотип домашней команды
Вердер
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Хайденхайм
Матч окончен
  Беренс
90’
+7’
Шмид   Битенкур
89’
Стаге   Малатини
89’
Грюлль   Нджинма
80’
74’
Гимбер   Хонзак
Деман
72’
Милошевич   Топп
69’
65’
Шеппнер   Бек
65’
Динкчи   Пирингер
  Милошевич
57’
46’
Нихьюс   Шиммер
46’
Траоре   Стергиу
2тайм
Перерыв
Вердер
Бакхаус, Деман, Фридль, Штарк, Сугавара, Шмид, Грюлль, Пуэртас, Линен, Стаге, Милошевич
Запасные: Топп, Хейн, Битенкур, Муса, Шмидт, Малатини, Шметгенс, Чович, Нджинма
1тайм
Хайденхайм:
Феллер, Гимбер, Майнка, Беренс, Траоре, Ибрагимович, Динкчи, Шеппнер, Нихьюс, Дорш, Конте
Запасные: Зирслебен, Кербер, Бек, Пирингер, Шиммер, Стергиу, Хонзак, Конте, Чернут
Подробнее
Бундеслига Германия. 24 тур
28 февраля 14:30, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Майнц
Матч окончен
90’
+2’
Мэлоуни
89’
Ли Чжэ Сон   Мэлоуни
  Куанса
88’
Паласиос   Алеиш Гарсия
82’
81’
Видмер   да Кошта
Фернандес   Кофан
72’
69’
Беккер   Мвумпа
67’
  Беккер
66’
Пош
Тапсоба
66’
Поку   Терье
59’
Хофманн   Маза
59’
Артур   Тап
46’
2тайм
Перерыв
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Хофманн, Гримальдо, Паласиос, Фернандес, Артур, Шик
Запасные: Кофан, Маза, Ломб, Эрманн, Калбрет, Алеиш Гарсия, Терье, Омлин, Тап
1тайм
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Ляйтш, Зиб, Морено Фель, Бевинг, да Кошта, Гляйбер, Мвумпа, Рисс, Мэлоуни
Подробнее
Бундеслига Германия. 24 тур
28 февраля 14:30, ПреЗеро-Арена
Логотип домашней команды
Хоффенхайм
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Санкт-Паули
Матч окончен
88’
Синани   Сисей
Хайдари   Кэмпбелл
86’
80’
Фудзита
75’
Перейра Лаже   Меткалф
Крамарич   Лемперле
74’
Гранач   Бернардо
74’
Бургер   Прасс
62’
46’
Метс   Ритцка
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Перейра Лаже
38’
Синани
Кабак
21’
Хоффенхайм
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Авдуллаху, Бургер, Премель, Туре, Цоуфал, Аслани, Крамарич
Запасные: Дамар, Эдуардо, Бернардо, Прасс, Кэмпбелл, Акпогума, Лемперле, Филипп, Жандре
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Фудзита, Пырка, Ирвайн, Сэндс, Салиакас, Синани
Запасные: Сисей, Карс, Фолль, Ритцка, Робатш, Меткалф, Хара, Оппи, Дзвигала
Подробнее
Бундеслига Германия. 24 тур
28 февраля 17:30, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
90’
+2’
Киммих   Горетцка
90’
+2’
Олисе   Ким Мин Чжэ
90’
Лаймер   Бишоф
87’
  Киммих
  Свенссон
83’
Нмеча   Беллингем
75’
Байер   Инасио
75’
Адейеми   Брандт
74’
70’
  Кейн
Фабиу Силва   Гирасси
67’
62’
Гнабри   Мусиала
54’
  Кейн
2тайм
Перерыв
Джан   Бенсебайни
45’
+5’
  Н. Шлоттербек
26’
Н. Шлоттербек
20’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Адейеми, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Бенсебайни, Инасио, Озджан, Беллингем, Майер, Кабар, Брандт, Гирасси, Реджани
1тайм
Бавария:
Урбиг, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Ульрайх, Бертл, Ким Мин Чжэ, Горетцка, Геррейру, Мусиала, Бишоф, Карл, Джексон
Подробнее
Бундеслига Германия. 24 тур
27 февраля 19:30, ВВК-Арена
Логотип домашней команды
Аугсбург
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Кельн
Матч окончен
  Клод-Морис
90’
+5’
Кайтель
90’
+2’
84’
Краус   Шентен
Фелльхауэр   Вольф
82’
Кемюр   Каде
82’
Массенго   Реджбечай
82’
78’
Симпсон-Пьюзи   Чавес
Рибейру   Грегорич
68’
66’
Бюльтер   Ньянг
66’
Вальдшмидт   Эль Мала
Цезигер
66’
  Рибейру
55’
Якич   Кайтель
50’
Бэнкс
47’
46’
Мартель   Йоуханнессон
2тайм
Перерыв
31’
Мартель
Массенго
15’
Аугсбург
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Фелльхауэр, Ридер, Массенго, Якич, Рибейру
Запасные: Лабрович, Чавес, Каде, Грегорич, Гарби, Реджбечай, Вольф, Кайтель, Огунду
1тайм
Кельн:
Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, ван ден Берг, Бюльтер, Вальдшмидт, Лунн Хансен, Краус, Мартель, Каминьски, Ахе
Запасные: Цилер, Йоуханнессон, Ньянг, Эль Мала, Хайнц, Нойманн, Кайнц, Чавес, Шентен
Подробнее

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

23 комментария
Дортмунд слился с лиги чемпионов ,чтоб умирать против Баварии, это тоже классика уже😅
Любимый Дер Классикер!
Отвратительное судейство, судейка прощал грубость с обеих сторон, не наказывал за обрывы атак. Ковач потвердил звание физрука, просто позорная игра во втором тайме, забегали только когда проигрывыли.
Нас ждёт немецкое Классико!
Ждем красивого футбола
Ответ alexsem69
Нас ждёт немецкое Классико! Ждем красивого футбола
Надеюсь после Аталанты хватит провести матч нормальный, а то боязнь за такой же результат
После того позора в бергамо, Боруссия еще хочет конкуренцию составить Баварии?)
Забавно. Шлотербека уже не должно быть на поле, а он забивает
Только хотел написать, что Бавария по ощущениям просто балуется, как БД забивает) но есть стойкое ощущение,что Бавария включится и штучки 3 положит
Они в футбол играть то будут... Одни нарушения
Баварии нужно просыпаться ,впереди Аталанта, на дурачка не прокатит отыграть,думал Дортмунд вызовет эмоциональный импульс ,но странно пока нет
Если проиграем Баварии, то сезон можно заканчивать.Вылетели отовсюду, ну а второе или четвёртое место - разница не велика. В ЛЧ попадут
