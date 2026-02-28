  • Спортс
  • Мусаев о 2:1 с «Ростовом»: «Тяжелая, рабочая победа. Во 2-м тайме ребята заставили соперника ошибиться, они получили удаление, и мы этим воспользовались»
Мусаев о 2:1 с «Ростовом»: «Тяжелая, рабочая победа. Во 2-м тайме ребята заставили соперника ошибиться, они получили удаление, и мы этим воспользовались»

Мурад Мусаев высказался о победе над «Ростовом».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Ростовом» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).

«Перед игрой еще сказал, что «Ростов» – очень хороший соперник, организованная команда, физически отлично подготовлена, много борьбы, главное – не перейти на их игру.

Мы начали хорошо, забили гол, а потом мяч был вверху, и мы не собирали подборы. Это стало проблемой. В итоге 1:1 в первом тайме, а во втором – ребята молодцы, заставили соперника ошибиться, они получили удаление, и мы воспользовались этим преимуществом. Хорошо ребята вышли на замену.

Тяжелая, рабочая победа. Для нас традиционно каждый первый матч после сборов тяжелый. Рад, что мы победили, рад, что после трех месяцев увидели наших болельщиков. Хороший вечер», – сказал Мусаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ребята наши- красавцы! Играли классно, особенно учитывая наше меньшинство! Мужики!
Сработал план на игру. Подставиться под соперника с жк и упасть. Не зря отрабатывали 80% времени на тренировках
Задушили Ростов, вывезли нагло крас
Рекомендуем