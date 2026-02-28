Матч окончен
«Байер» ушел от поражения от «Майнца» – 1:1. Куанса сравнял на 88-й
«Байер» сыграл 1:1 с «Майнцем».
«Байер» поделил очки с «Майнцем» (1:1) в 24-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Бай-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 67-й минуте счет открыл нападающий гостей Шералдо Беккер. На 88-й счет сравнял защитник Джарелл Куанса.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
