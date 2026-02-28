0

«Байер» ушел от поражения от «Майнца» – 1:1. Куанса сравнял на 88-й

«Байер» сыграл 1:1 с «Майнцем».

«Байер» поделил очки с «Майнцем» (1:1) в 24-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Бай-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 67-й минуте счет открыл нападающий гостей Шералдо Беккер. На 88-й счет сравнял защитник Джарелл Куанса.

Бундеслига Германия. 24 тур
28 февраля 14:30, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Майнц
Матч окончен
90’
+2’
Мэлоуни
89’
Ли Чжэ Сон   Мэлоуни
  Куанса
88’
Паласиос   Алеиш Гарсия
82’
81’
Видмер   да Кошта
Фернандес   Кофан
72’
69’
Беккер   Мвумпа
67’
  Беккер
66’
Пош
Тапсоба
66’
Поку   Терье
59’
Хофманн   Маза
59’
Артур   Тап
46’
2тайм
Перерыв
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Хофманн, Гримальдо, Паласиос, Фернандес, Артур, Шик
Запасные: Калбрет, Кофан, Омлин, Ломб, Тап, Терье, Алеиш Гарсия, Маза, Эрманн
1тайм
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Рисс, Мэлоуни, Морено Фель, Зиб, Мвумпа, да Кошта, Ляйтш, Гляйбер, Бевинг
Подробнее

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

