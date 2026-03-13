🎥 Пак, Эвра и Тевес воссоединились. Француз с корейцем в шутку поругались

Рио Фердинанд так вспоминал об одном из самых веселых трио в истории «Ман Юнайтед» –Патрисе Эвра, Карлосе Тевесе и Пак Чжи Суне:

«Я часто повторяю эту историю. Три парня: француз, аргентинец и южнокореец. Как, черт возьми, они вообще друг друга понимали? А они ведь были лучшими друзьями, повсюду ходили вместе. Если в комнату заходит один, значит, другой вот-вот войдет следом».

Эвра на эти слова Рио отвечал:

«Даже Фергюсон не мог понять, он спрашивал, на каком языке мы между собой разговариваем. Я говорю на нескольких языках. А Чжи – врун, он вообще-то очень прилично говорит на английском. Иногда я переводил с испанского слова Карлито для Чжи. Тренер называл нас «хороший, плохой, злой». Чжи – точно был хороший! Нам было так весело вместе, между нами была какая-то связь. Мы до сих пор часто общаемся».

Патрис не соврал. В рамках южнокорейского шоу Эвра и Чжи Сун отправились навестить Тевеса в Аргентину. Встреча получилась теплой, а между корейцем и французом завязался волшебный диалог.

Пак: «Что у тебя с глазами?»

Эвра: «Да я устал! Я убью тебя!»

Пак: «За что ты меня убьешь?»

Эвра: «За то, что ты всякое дерьмо вытворяешь!»

А радостный Тевес не мог перестать трогать старых друзей. Парни встретились еще в конце февраля, видеоотчет вышел только в марте.

Легенды!