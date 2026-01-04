Защитник «Меца» едва не стал жертвой пожара в швейцарском баре: он выбежал, но вернулся за своей девушкой. Сейчас в больнице с ожогами 30% тела

19-летний футболист «Метца» Тахирис Дос Сантос был одним из посетителей бара, сгоревшего в новогоднюю ночь в Швейцарии.

Тахирис был на первом этаже заведения во время пожара. Ему удалось выбежать на улицу, но он не сразу понял, что его девушка все еще внутри. Он вернулся за ней.

Дос Сантос и его подруга сейчас находятся в больнице с серьезными травмами.

«Не могу сказать, что у Тахириса все хорошо, потому что ему очень больно. У него ожоги на 30% тела.

Он обгорел на затылке и на других частях тела. Нам нужно подождать четыре-пять дней, чтобы узнать больше, потому что, когда дело доходит до пострадавших от ожогов, первые дни имеют решающее значение с точки зрения инфекций и вторичных заражений.

Стоит быть осторожными в прогнозах, но есть обнадеживающие признаки. Мы все с ним», – сказал агент футболиста Кристоф Хатто.