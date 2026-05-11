«Сочи» мемом Киркорова «зашел не в ту дверь» отреагировал на вылет из РПЛ
«Сочи» посмеялся над своим вылетом из Мир РПЛ, использовав речь Филиппа Киркорова про «зашел не в ту дверь».
Южане набрали 21 очко по итогам 29 туров и вчера официально вылетели из Премьер-лиги.
В соцсетях клуба появилось видео со словами певца и народного артиста РФ, который в декабре 2023 года в черной водолазке извинялся за посещение вечеринки Насти Ивлеевой. Слова «зашел не в ту дверь» стали мемом.
«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но я не знал о событии, которое будет происходить за этими дверьми, и ушел», – говорил певец.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм «Сочи»
