Видео
33

«Сочи» мемом Киркорова «зашел не в ту дверь» отреагировал на вылет из РПЛ

«Сочи» посмеялся над своим вылетом из Мир РПЛ, использовав речь Филиппа Киркорова про «зашел не в ту дверь».

Южане набрали 21 очко по итогам 29 туров и вчера официально вылетели из Премьер-лиги.

В соцсетях клуба появилось видео со словами певца и народного артиста РФ, который в декабре 2023 года в черной водолазке извинялся за посещение вечеринки Насти Ивлеевой. Слова «зашел не в ту дверь» стали мемом.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но я не знал о событии, которое будет происходить за этими дверьми, и ушел», – говорил певец.

«Зенит» уже точно чемпион?27043 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм «Сочи»
Филипп Киркоров
logoСочи
мемы
logoпремьер-лига Россия
ахахаха
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
СММщик клуба лучший из сотрудников Сочи в этом сезоне. Тянул команду медийно весь сезон, а сами игроки смогли лишь небольшую вспышку в апреле выдать, ничего не делая весь год.
Ответ Big_Ball
СММщик клуба лучший из сотрудников Сочи в этом сезоне. Тянул команду медийно весь сезон, а сами игроки смогли лишь небольшую вспышку в апреле выдать, ничего не делая весь год.
Начнем с того что их и Пари НН не должно было быть в Рпл и вот что мы видим Сочи 16-й , а сегодня Пари НН тоже досрочно путевку оформит ,если клуб вылетел или не выходит по спорт принципу то нечего его туда протаскивать ,наш футбол убогое зрелище еще и потому что сделали по сути закрытую лигу РПЛ плюс 5-6 клубов с лицензией для Рпл с Фнл остальные массовка клубы без каких либо амбиций на выход в Рпл так как видите ли для Фнл стадион сойдет ,а для Рпл подавай суперарену
Ответ Степан Воропутин
Начнем с того что их и Пари НН не должно было быть в Рпл и вот что мы видим Сочи 16-й , а сегодня Пари НН тоже досрочно путевку оформит ,если клуб вылетел или не выходит по спорт принципу то нечего его туда протаскивать ,наш футбол убогое зрелище еще и потому что сделали по сути закрытую лигу РПЛ плюс 5-6 клубов с лицензией для Рпл с Фнл остальные массовка клубы без каких либо амбиций на выход в Рпл так как видите ли для Фнл стадион сойдет ,а для Рпл подавай суперарену
Зачем под моим комментарием выдавил этот опус?
Уж лучше ротор , чем Сочи, там хоть болельщики ходят)
Ответ tankist231
Уж лучше ротор , чем Сочи, там хоть болельщики ходят)
На Сочи не ходят уже? 🤔 Когда я следил за рпл лет 5 назад вроде ходили прилично
Самоирония — это очень хорошо.
Зато возвращается в лучшую лигу мира)
самоирония зашкаливает
в ситуации с вылетом жаль только Осинькина, который пошел на этот риск, да и ветерана Заику.
Ответ Hollywood Hogan
в ситуации с вылетом жаль только Осинькина, который пошел на этот риск, да и ветерана Заику.
Если Осинькину хватит упрямства остаться в клубе, а клубу - не распродать состав, то все не так страшно. Именно сейчас "Сочи" превратился в добротную команду РПЛ (хоть и слишком поздно), поэтому просто год потренируются на кошках и выйдут обратно, но в нормальном состоянии, а не как год назад, когда участие в РПЛ оказалось незапланированным нежданчиком.

Так что если сделать все по уму, то у "Сочи" есть хорошие шансы повторить схему "Балтики" последних двух сезонов. Ресурсы у клуба для этого есть.
Великолепное чувство юмора! Просто БРАВО!
После входа не в ту дверь обычно следует выезд на специальную территорию отпущения грехов)
Очень качественно, особенно в такой ситуации)
Смм-щик Сочи топ и это не первый раз !
Срочно выкупайте его))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
20 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
34 минуты назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
44 минуты назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
58 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев о том, что «Зенит» вышел на первое место после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
3 минуты назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
13 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
16 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
41 минуту назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем