Агент Педро обсуждал с «Зенитом» трансфер игрока в Саудовскую Аравию или Западную Европу. Петербуржцы не продадут бразильца дешевле 40 млн евро («СЭ»)
Агент Педро обсуждал с «Зенитом» возможный трансфер игрока.
Педро дос Сантос может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в апреле агент 20-летнего полузащитника встречался с руководством петербургского клуба. Они обсудили возможный переход бразильца в Саудовскую Аравию или один из западноевропейских чемпионатов.
Отмечается, что приоритетом игрока является продолжение карьеры в Европе, но его представители хотят оформить трансфер в саудовскую лигу. «Зенит» может продать Педро не дешевле 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Педро провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
