  Агент Педро обсуждал с «Зенитом» трансфер игрока в Саудовскую Аравию или Западную Европу. Петербуржцы не продадут бразильца дешевле 40 млн евро («СЭ»)
Агент Педро обсуждал с «Зенитом» трансфер игрока в Саудовскую Аравию или Западную Европу. Петербуржцы не продадут бразильца дешевле 40 млн евро («СЭ»)

Педро дос Сантос может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в апреле агент 20-летнего полузащитника встречался с руководством петербургского клуба. Они обсудили возможный переход бразильца в Саудовскую Аравию или один из западноевропейских чемпионатов. 

Отмечается, что приоритетом игрока является продолжение карьеры в Европе, но его представители хотят оформить трансфер в саудовскую лигу. «Зенит» может продать Педро не дешевле 40 миллионов евро. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Педро провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Что нужно знать об агентах: игроку 20 лет, он всю жизнь мечтает играть в европу и рвётся,туда изо всех сил и у него есть на это и причины и все шансы, а агент " тебе надо в Саудовская Аравию, лигу смотрят все а я получу денег что мне хватит до конца дней, ты же мне должен пока я тебя растил как игрока".
Они Педро в Россию то продали не из-за карьеры, тут нет еврокубков, нет условий, нет перспектив...
Лучше бы Соболева продали в СА. Да и самому Семаку опыт работы в СА пригодился бы.
Соболева только на рыбзавод можно сдать на консервы
Дельфин - млекопитающее, нечего биологию прогуливать 😂
Да не дадут в Европе за него 40+ млн.Разве,что арабы и то не факт.
Капитан сборной Бразилии U20
Как два пальца
Статистика-то ничтожная)
Смотрят на потенциал в первую очередь
Хвича вон каким зверем стал
Вы бы еще с Ямалем сравнили.
В Европе такое бабло только Англия даёт, а там санкции. Сдаётся мне арабы притормозят в летнее ТО, все арабы
