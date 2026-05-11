Агент Педро обсуждал с «Зенитом» трансфер игрока в Саудовскую Аравию или Западную Европу. Петербуржцы не продадут бразильца дешевле 40 млн евро («СЭ»)

Агент Педро обсуждал с «Зенитом» возможный трансфер игрока.

Педро дос Сантос может покинуть «Зенит » в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в апреле агент 20-летнего полузащитника встречался с руководством петербургского клуба. Они обсудили возможный переход бразильца в Саудовскую Аравию или один из западноевропейских чемпионатов.

Отмечается, что приоритетом игрока является продолжение карьеры в Европе, но его представители хотят оформить трансфер в саудовскую лигу. «Зенит» может продать Педро не дешевле 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Педро провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.