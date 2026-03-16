  • Нету избежал дисквалификации и штрафа за толчок болбоя. УЕФА вынес хавбеку «Челси» предупреждение за неспортивное поведение
Педру Нету избежал санкций за инцидент с болбоем.

Полузащитник «Челси» Педру Нету не получил дисквалификацию от УЕФА за инцидент с болбоем во время матча с «ПСЖ».

«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч, отчего болбой упал на газон.

После игры футболист заявил, что извинился перед болбоем и отдал ему свою футболку. УЕФА возбудил в отношении игрока дисциплинарное дело за неспортивное поведение.

В итоге португальский вингер получил предупреждение за неспортивное поведение, но не был дисквалифицирован или оштрафован, сообщил журналист Бен Джейкобс.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Болбоя накажут за то что мяч прятал, прекрасно понимая насколько эмоциональная игра?
Болбоя накажут за то что мяч прятал, прекрасно понимая насколько эмоциональная игра?
Болбоя премируют ринггёрлой
Болбоя премируют ринггёрлой
двумя золотыми талалаями
Хорошо , что все разрешилось именно так !
Максимальная нехорошая история с обеих сторон !
Челси при Боули стал тем ещё кабинетом. Всё им позволено от миллиардных трат до распускания рук. Другого ихнего педро тоже никак не наказали за то, что толкнул Энрике. Но его в итоге наказал сам ПСЖ. И Нету тоже накажут в ответке 🤙
В УЕФА недалекие какие-то)
Можно мне толкнуть Нету, а потом подарить ему майку алкоголичку. 😊
Нету об инциденте с болбоем: «Хотел быстрее забрать мяч и слегка толкнул его – «Челси» проигрывал, было очень много эмоций. Я отдал ему свою футболку и извинился 35 раз, наверное»
11 марта, 22:58
Нету толкнул болбоя, которого тренер «ПСЖ» Энрике попросил не отдавать мяч. Хавбек «Челси» отобрал мяч, юноша упал на газон
11 марта, 22:21
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Нефтехимик»
3 минуты назад
Вернувшихся на родину иранских футболисток запугивали, заявила член совета австралийского города Райд: «Знаю, что даже задерживали членов семей»
4 минуты назад
«МЮ» не оставит Каземиро в команде, несмотря на хорошую игру. Решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава (BBC)
13 минут назад
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
26 минут назадТесты и игры
Гурцкая о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Карседо – тренер низкой квалификации. Жедсона и Угальде оставили на лавке, выпустили Зобнина, который лет 5 назад должен был закончить»
51 минуту назад
Черданцев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Он не провокатор, но это идет во вред его карьере. Ему нужно развиваться в сторону топ-клуба, но такие моменты могут помешать»
53 минуты назад
Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿»
сегодня, 17:23Фото
Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
сегодня, 17:12
Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
сегодня, 17:04
Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе
сегодня, 17:01
Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
14 минут назад
Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»
28 минут назад
Писарев о Мелкадзе: «Сравню его с Моратой – бывает, что не забиваешь, но делаешь много для команды. Георгию всегда не хватало бомбардирских качеств, но он хороший игрок»
28 минут назад
Энрике о матче с «Челси»: «ПСЖ» хочет показать себя с лучшей стороны. 1-я игра была очень равной, в ЛЧ нельзя расслабляться»
40 минут назад
Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»
40 минут назад
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
сегодня, 17:15
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
сегодня, 16:50
Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»
сегодня, 16:45
Владимир Познер: «Российский футбол я не смотрю, причем давно. Он меня разочаровал. Наблюдаю за играми ЛЧ и могу посмотреть решающие матчи АПЛ и Ла Лиги»
сегодня, 16:08
Гвардиола о том, как справляться после 0:3: «В мире нет команды, которая всегда побеждает. «Реал» тоже проиграл больше ЛЧ, чем выиграл. У «Сити» были отличные матчи против них»
сегодня, 15:57
