Нету избежал дисквалификации и штрафа за толчок болбоя. УЕФА вынес хавбеку «Челси» предупреждение за неспортивное поведение

Педру Нету избежал санкций за инцидент с болбоем.

Полузащитник «Челси » Педру Нету не получил дисквалификацию от УЕФА за инцидент с болбоем во время матча с «ПСЖ ».

«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч, отчего болбой упал на газон.

После игры футболист заявил, что извинился перед болбоем и отдал ему свою футболку. УЕФА возбудил в отношении игрока дисциплинарное дело за неспортивное поведение.

В итоге португальский вингер получил предупреждение за неспортивное поведение, но не был дисквалифицирован или оштрафован, сообщил журналист Бен Джейкобс.