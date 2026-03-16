Нету избежал дисквалификации и штрафа за толчок болбоя. УЕФА вынес хавбеку «Челси» предупреждение за неспортивное поведение
Педру Нету избежал санкций за инцидент с болбоем.
Полузащитник «Челси» Педру Нету не получил дисквалификацию от УЕФА за инцидент с болбоем во время матча с «ПСЖ».
«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч, отчего болбой упал на газон.
После игры футболист заявил, что извинился перед болбоем и отдал ему свою футболку. УЕФА возбудил в отношении игрока дисциплинарное дело за неспортивное поведение.
В итоге португальский вингер получил предупреждение за неспортивное поведение, но не был дисквалифицирован или оштрафован, сообщил журналист Бен Джейкобс.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Максимальная нехорошая история с обеих сторон !