Та впервые сыграл за «Баварию» в гостях у «Байера». Забавно перепутал раздевалки

Встреча 26-го тура Бундеслиги для Джонатана Та стала первой выездной игрой против «Байера» после переезда защитника в Мюнхен. Немец на 26-й минуте забил бывшим, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

«Бавария» схватила два удаления и заканчивала встречу вдевятером. Событийный матч в итоге завершился ничьей 1:1, Та отыграл все 90 минут.

До перехода в «Баварию» немец провел в составе «аспириновых» 10 лет. На «БайАрене» у защитника сработала мышечная память: после разминки Джонатан отбил пять юным маскотам и по привычке свернул в домашнюю раздевалку.

К счастью, быстро вспомнил, что этим вечером он гость. С улыбкой побежал за одноклубниками.

Сотрудниц стадиона ситуация развеселила, как и самого Та.

Джонатан скоро вновь вернется на арену бывшего клуба. В полуфинале Кубка Германии «Байер» примет «Баварию» на своем стадионе. Встреча состоится 22 апреля.