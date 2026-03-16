  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
8

Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча с «Байером».

Завтра «Арсенал» сыграет с «Байером» в Лондоне в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью (1:1).

«Если посмотреть на их игру против «Баварии» на выходных, можно сказать, что [от них стоит ждать] чего-то похожего.

У них действительно хороший тренер [Каспер Юлманд], четкая структура. Мы знаем, что должны сделать перед своими болельщиками. Надеюсь, у нас это получится.

Множество факторов будут способствовать тому, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Чтобы этого достичь, нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу», – сказал Артета.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКаспер Юлманд
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Если мы забьем на один гол больше, то выйдем в четвертьфинал", - уверен главный тренер лондонского Арсенала.
Ответ hooligator
Комментарий скрыт
Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
Ради главного фаната пусть так и будет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
15 минут назад
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
28 минут назад
Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
29 минут назад
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
43 минуты назад
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
54 минуты назад
Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
сегодня, 19:14
Арбелоа об ответной игре с «Ман Сити»: «Реал» должен играть так же, как и в первом матче, или даже лучше. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть»
сегодня, 19:07
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Тест о деньгах в ЛЧ
сегодня, 19:00Тесты и игры
Рюдигер об ударе коленом в челюсть Рико: «Если бы я сделал это намеренно, он бы не встал. Не стоит преувеличивать этот контакт. У меня есть границы, которые я не переступаю»
сегодня, 18:52
Жоао Педро об ответном матче с «ПСЖ»: «Челси» показал свою силу на КЧМ, когда обыграл их 3:0. Команда и тренер верят в себя – фанаты тоже должны»
сегодня, 18:41
Ко всем новостям
Последние новости
Генсек АФК об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» принимает «Леванте»
15 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Брентфорд» принимает «Вулверхэмптон»
16 минут назадLive
Тарпищев о «Спартаке»: «С таким составом может обыгрывать любого в РПЛ. Но есть вопросы к латиноамериканцам по дисциплине – определенные чудачества присутствуют»
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
30 минут назадLive
Гасилин о тренерах: «Хочу, чтобы в России давали шанс моим соотечественникам. Иначе зачем нам академии и это все? Гусев переубедил фанатов «Динамо» – может, замена и не нужна»
43 минуты назад
Экс-защитник ЦСКА Ковач: «Под Челестини шатается стул. Добавило минусов, что он пошел в эту свору с «Балтикой». Ладно Талалаев, у него с психикой не все нормально»
сегодня, 18:53
Дмитрий Булыкин: «Сейчас даже Соболев может стать основным нападающим «Зенита». Раньше там были игроки другого уровня, с которыми ему было бы сложно конкурировать»
сегодня, 18:39
Дорский о ЦСКА: «Кризис пошел из-за травмы Алвеса. Тройка с Кисляком и Обляковым разрушена. Туда больше подходит Козлов, а не Баринов. ЦСКА превратился в команду Глебова»
сегодня, 18:28
Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
сегодня, 18:12
Рекомендуем