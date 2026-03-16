Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча с «Байером».
Завтра «Арсенал» сыграет с «Байером» в Лондоне в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью (1:1).
«Если посмотреть на их игру против «Баварии» на выходных, можно сказать, что [от них стоит ждать] чего-то похожего.
У них действительно хороший тренер [Каспер Юлманд], четкая структура. Мы знаем, что должны сделать перед своими болельщиками. Надеюсь, у нас это получится.
Множество факторов будут способствовать тому, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Чтобы этого достичь, нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу», – сказал Артета.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
"Если мы забьем на один гол больше, то выйдем в четвертьфинал", - уверен главный тренер лондонского Арсенала.
