Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»

Артета перед матчем с «Байером»: в пользу «Арсенала»говорит множество факторов.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча с «Байером».

Завтра «Арсенал» сыграет с «Байером » в Лондоне в 1/8 финала Лиги чемпионов . Первый матч завершился вничью (1:1).

«Если посмотреть на их игру против «Баварии» на выходных, можно сказать, что [от них стоит ждать] чего-то похожего.

У них действительно хороший тренер [Каспер Юлманд], четкая структура. Мы знаем, что должны сделать перед своими болельщиками. Надеюсь, у нас это получится.

Множество факторов будут способствовать тому, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Чтобы этого достичь, нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу», – сказал Артета.