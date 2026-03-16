  • «Динамо» попросило ЭСК рассмотреть удаление Рубенса и отмененный гол Маухуба. «Ростов» обратился в комиссию из-за неназначенного пенальти в дополнительное время
«Динамо» и «Ростов» обратились в ЭСК по итогам матча 21-го тура.

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Ростовом» (1:0) в 21-м туре Мир РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Клуб хочет оспорить моменты на 29-й и 39-й минутах, когда Рубенс Диас получил желтые карточки, приведшие к его удалению. «Динамо» считает оба вынесенных предупреждения ошибочными.

Кроме того, сине-бело-голубые простят рассмотреть правомерность отмененного гола Эль-Мехди Маухуба на 75-й минуте.

«Ростов», в свою очередь, обратился в ЭСК РФС по поводу неназначенного пенальти в компенсированное время.

«Мы хотим получить разъяснения о причинах невмешательства арбитров (в том числе и видеоассистента) в данном эпизоде», – говорится в заявлении ростовского клуба.

Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Яна Бобровского.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoРостов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoРубенс Диас
ЭСК РФС
logoЯн Бобровский
logoЭль-Мехди Маухуб
видеоповторы
У Рубенса просто левейшая вторая желтая. Он максимум гетру испачкал игроку Ростова. Но также и у Ростова не должно было быть удаления. Чистая игра в мяч. И на всем этом фоне Бобровский бегает к монитору и в глаза долбится. А Рубенса, как мне кажется, удалил просто потому что понял, что надо бы свой косяк исправить. Нахер они вообще в монитор смотрят — непонятно
Ответ Пашка Донофф
Ты для начала обьясни, нахрена их туда зовут так часто. Сделали из футбола балет и оценивают не сам эпизод, а картинку без движения.
Ответ Пашка Донофф
Вот просто от всей души желаю Вам, чтобы в следующий раз, когда Вы пойдете играть в футбол, у Вас так чисто выбили мяч.
Удивительный у нас чемпионат.
Судьями недовольны все и команда победившая, и команда проигравшая)))
Ответ alexsem69
Может это показатель качества судейства? Хотя кого это волнует. Мажич доволен - это главное.
Ответ alexsem69
Ну если отменят красную, то Рубенс сможет играть против Зенита, а это уже важный момент. Хотя до матча 22 числа и не рассмотрят заявление.
Вывод один : Бобровского на кол!!!
Удаление Рубенса газом пахнет
А почему сине-бело-голубые? Пои чем здесь зенит?
Ответ mxtdvfmn4z
Ты ещё к слову "простят" вместо "просят" придерись 😂
А если серьёзно, то это всего лишь очередной пример "профессионализма" редакторов спортса.
по хорошему счёту этого судью надо остранять от судейства на год минимум , устроил клоунаду,ужасный уровень
Материалы по теме
Рубенс о красной в игре с «Ростовом»: «Этот арбитр – просто позор. Он удалил меня за два фола, которых не было»
14 марта, 17:15
Рубенс из «Динамо» получил вторую желтую за удар по ноге Вахании на 39-й минуте с «Ростовом». Команды остались вдесятером
14 марта, 16:12Фото
Бобровский после ВАР удалил Мелехина за удар шипами в голень Артуру из «Динамо». Судья сначала показал защитнику «Ростова» желтую карточку
14 марта, 15:54Фото
Рекомендуем
Главные новости
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
47 минут назад
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
сегодня, 20:32
Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»
сегодня, 20:10
Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
сегодня, 20:01
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
сегодня, 19:48
Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
сегодня, 19:47
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
сегодня, 19:33
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
сегодня, 19:22
Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
сегодня, 19:14
Арбелоа об ответной игре с «Ман Сити»: «Реал» должен играть так же, как и в первом матче, или даже лучше. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть»
сегодня, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Фиорентина» разгромила «Кремонезе»
2 минуты назад
«Реал» выложил «афишу фильма» «Человек, который забил со своей половины поля» с фото Гюлера: «И «Оскар» за лучший гол достается…»
19 минут назадФото
Лещенко о «Динамо»: «Команда Гусева – самая зрелищная в РПЛ. В этом сезоне еще не все потеряно, желаю не сбавлять ход»
32 минуты назад
Хулиан Альварес: «Вижу себя лидером «Атлетико» через 10 лет – как Облак, Коке, Гризманн сегодня. Я был бы как они, выполняя роль капитана»
42 минуты назад
«Спартак» и «Ордабасы» не договорились о сумме трансфера Бонгонда: «В мае планируем вернуться к переговорам»
59 минут назад
«Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»
сегодня, 20:38
Аль-Хелайфи посетит ответный матч «ПСЖ» с «Челси». Он пропустил первую игру из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 20:25
«Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне
сегодня, 20:20
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» принимает «Леванте»
сегодня, 20:01Live
Чемпионат Англии. «Брентфорд» принимает «Вулверхэмптон»
сегодня, 20:00Live
Рекомендуем