«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть удаление Рубенса и отмененный гол Маухуба. «Ростов» обратился в комиссию из-за неназначенного пенальти в дополнительное время

«Динамо» и «Ростов» обратились в ЭСК по итогам матча 21-го тура.

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Ростовом » (1:0) в 21-м туре Мир РПЛ , сообщает «РБ Спорт».

Клуб хочет оспорить моменты на 29-й и 39-й минутах, когда Рубенс Диас получил желтые карточки, приведшие к его удалению. «Динамо » считает оба вынесенных предупреждения ошибочными.

Кроме того, сине-бело-голубые простят рассмотреть правомерность отмененного гола Эль-Мехди Маухуба на 75-й минуте.

«Ростов», в свою очередь, обратился в ЭСК РФС по поводу неназначенного пенальти в компенсированное время.

«Мы хотим получить разъяснения о причинах невмешательства арбитров (в том числе и видеоассистента) в данном эпизоде», – говорится в заявлении ростовского клуба.

Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Яна Бобровского.