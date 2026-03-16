«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть удаление Рубенса и отмененный гол Маухуба. «Ростов» обратился в комиссию из-за неназначенного пенальти в дополнительное время
«Динамо» и «Ростов» обратились в ЭСК по итогам матча 21-го тура.
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Ростовом» (1:0) в 21-м туре Мир РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
Клуб хочет оспорить моменты на 29-й и 39-й минутах, когда Рубенс Диас получил желтые карточки, приведшие к его удалению. «Динамо» считает оба вынесенных предупреждения ошибочными.
Кроме того, сине-бело-голубые простят рассмотреть правомерность отмененного гола Эль-Мехди Маухуба на 75-й минуте.
«Ростов», в свою очередь, обратился в ЭСК РФС по поводу неназначенного пенальти в компенсированное время.
«Мы хотим получить разъяснения о причинах невмешательства арбитров (в том числе и видеоассистента) в данном эпизоде», – говорится в заявлении ростовского клуба.
Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Яна Бобровского.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Судьями недовольны все и команда победившая, и команда проигравшая)))
А если серьёзно, то это всего лишь очередной пример "профессионализма" редакторов спортса.