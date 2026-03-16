Анчелотти о хет-трике Вальверде «Ман Сити»: «Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта». Его игра меня не удивила – не зря у меня еще есть тренерская лицензия»
Экс-тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о противостоянии мадридцев с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
«Сливочные» победили 3:0 в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря хет-трику уругвайского хавбека Федерико Вальверде. Ответная игра пройдет завтра.
– В преддверии матча в Манчестере… Пройдет ли «Реал Мадрид» дальше?
– Да, пройдет. Им нужно хорошо обороняться и сохранять равновесие.
– Ваше любимое слово – «равновесие».
– Идеально, оно им понадобится, и нужно, чтобы Вальверде играл.
– Вас удивила игра Вальверде?
– Меня она не удивила, не зря у меня еще есть тренерская лицензия… Но три гола меня действительно удивили, это было невероятно. Я отправил ему сообщение.
– И что вы ему написали?
– Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта», – сказал Анчелотти, ныне возглавляющий сборную Бразилии.