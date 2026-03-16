  Анчелотти о хет-трике Вальверде «Ман Сити»: «Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта». Его игра меня не удивила – не зря у меня еще есть тренерская лицензия»
Анчелотти о хет-трике Вальверде «Ман Сити»: «Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта». Его игра меня не удивила – не зря у меня еще есть тренерская лицензия»

Экс-тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о противостоянии мадридцев с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Сливочные» победили 3:0 в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря хет-трику уругвайского хавбека Федерико Вальверде. Ответная игра пройдет завтра.

– В преддверии матча в Манчестере… Пройдет ли «Реал Мадрид» дальше?

– Да, пройдет. Им нужно хорошо обороняться и сохранять равновесие.

– Ваше любимое слово – «равновесие».

– Идеально, оно им понадобится, и нужно, чтобы Вальверде играл.

– Вас удивила игра Вальверде?

– Меня она не удивила, не зря у меня еще есть тренерская лицензия… Но три гола меня действительно удивили, это было невероятно. Я отправил ему сообщение.

– И что вы ему написали?

– Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта», – сказал Анчелотти, ныне возглавляющий сборную Бразилии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Спортс сделайте тут возможность писать сообщения друг другу, чтоб Макс дурацкий не ставить)
Если бы у него был бразильский паспорт, его бы давно купил Зенит
За лицензию , Папа Карло должен ему ежегодно кабанчика засылать ))
Не болельщик Реала. Но, Вальверде настоящий мужик и отличный футболист. Жаль, что у него в партнерах одни плаксивые девочки
Материалы по теме
Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса, Начо, ушло старое поколение, атмосфера в команде изменилась. Не всегда перемены проходят гладко, нужно время»
сегодня, 14:52
Анчелотти о работе в сборной Бразилии после «Реала»: «Стресса стало меньше, не нужно ежедневно готовиться к тренировкам. Это жизнерадостная страна, здесь меня уважают и любят»
сегодня, 11:01
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Карседо – тренер низкой квалификации. Жедсона и Угальде оставили на лавке, с какого-то перепугу выпустили Зобнина – он лет 5 назад должен был закончить»
через 1 минуту
Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿»
10 минут назадФото
Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
21 минуту назад
Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
29 минут назад
Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе
32 минуты назад
Гурцкая о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Хочу, чтобы люди перестали ########### и говорить: «Он ударил! Так нельзя!» Ему надо было достучаться до «Балтики». Главный виновник – Кармо»
сегодня, 16:33
Первая лига. «Торпедо» играет с «Нефтехимиком»
сегодня, 16:30Live
Сперцян о словах Кисляка, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все»
сегодня, 16:30
Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»
сегодня, 16:21
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая
сегодня, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
18 минут назад
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
43 минуты назад
Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»
48 минут назад
Владимир Познер: «Российский футбол я не смотрю, причем давно. Он меня разочаровал. Наблюдаю за играми ЛЧ и могу посмотреть решающие матчи АПЛ и Ла Лиги»
сегодня, 16:08
Гвардиола о том, как справляться после 0:3: «В мире нет команды, которая всегда побеждает. «Реал» тоже проиграл больше ЛЧ, чем выиграл. У «Сити» были отличные матчи против них»
сегодня, 15:57
Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
сегодня, 15:00
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так 2-3 раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
сегодня, 14:40
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
сегодня, 14:23
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
сегодня, 14:08
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 13:50
Рекомендуем