🤨 Топ-5 тренеров от Sport90: три испанца, бельгиец и немец

Издание Sport90 считает лучшим действующим тренером Луиса Энрике из «ПСЖ».

Следом идет другой испанец – Микель Артета, чей «Арсенал» претендует на главные титулы сезона. Топ-3 замыкает наставник «Баварии» Венсан Компани.

У фанатов есть вопросы.

💭 «Флик выиграл больше трофеев, чем Компани и Артета вместе».

💭 «Эмери в НФЛ работает?»

💭 «Артета переоценен».

💭 «Сильный список, но Пеп на четвертом месте, учитывая, что он сделал для футбола, это перебор».