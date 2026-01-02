🤨 Топ-5 тренеров от Sport90: три испанца, бельгиец и немец
Издание Sport90 считает лучшим действующим тренером Луиса Энрике из «ПСЖ».
Следом идет другой испанец – Микель Артета, чей «Арсенал» претендует на главные титулы сезона. Топ-3 замыкает наставник «Баварии» Венсан Компани.
У фанатов есть вопросы.
💭 «Флик выиграл больше трофеев, чем Компани и Артета вместе».
💭 «Эмери в НФЛ работает?»
💭 «Артета переоценен».
💭 «Сильный список, но Пеп на четвертом месте, учитывая, что он сделал для футбола, это перебор».