Кто из клубов топ-5 Европы пропустил наибольшее количество голов в 2025-м? «Мадрид» второй

Статистические порталы продолжают подводить итоги уходящего 2025 года. Эксперты LiveScore выявили четыре клуба, которые в 2025-м пропустили наибольшее количество голов в главных европейских лигах.

Портал учитывал статистику команд во всех турнирах. Худшие показатели у «Тоттенхэма» – «шпоры» за год пропустили 83 гола за 59 встреч. Вторую строчку разделили «Мадрид» и «Брест», пропустившие по 80 мячей. Следом идет еще один клуб из Ла Лиги – «Сосьедад» и его 75 пропущенных.

Команды, пропустившие больше всех в топ-5 Европы в 2025 году

Среди всех команд наибольшее количество матчей в 2025-м провел «Мадрид» – 67. Как подсчитали эксперты портала Opta, «сливочные» за год допустили 793 удара соперника, xG пропущенных оценивается в 86,6.

Джуд Беллингем на прошедшей 30 декабря открытой тренировке «Реала» оценил уходящий год для клуба: «2025-й для нас был слабым. В новом году мы хотим трофеев. Наши фанаты заслужили трофеи».

