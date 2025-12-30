Центральный матч 19-го тура Премьер-лиги – игра «Арсенала» и «Астон Виллы» на «Эмирейтс». Команда Эмери победила уже в 11 матчах подряд, повторив клубный рекорд . Одна из побед в серии была одержана «Виллой» над «Арсеналом» – со счетом 2:1 в 15-м туре АПЛ.

Второй гол «канониры» обидно пропустили на 95-й минуте .

В преддверии новой встречи команд портал Football Tweet традиционно собрал комбинированный состав из футболистов соперников.

Наибольшее представительство у «Арсенала»: Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор, Пьеро Инкапиэ, Габриэл Магальяэс, Вильям Салиба и Давид Райя. «Виллу» представляют трое – Морган Роджерс, Давид Райя и Эзри Конса.

Комбинированный состав «Арсенала» и «Астон Виллы»

Справедливый выбор игроков? Кто из команд окажется сильнее в этот раз?