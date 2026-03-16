  • Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что игра команды в матче с «Эльче» напомнила ему времена Эмилио Бутрагеньо.

В субботу «Реал» разгромил «Эльче» в матче 28-го тура Ла Лиги (4:1).

«Это почти напомнило мне «Реал» времен «Пятерки стервятников». Я уверен, что Эмилио [Бутрагеньо] был очень горд тем, что увидел. Для того, кто прошел через систему молодежных команд, для тренера, который попал в первую команду из молодежной академии после работы во многих клубах, это день огромного счастья и гордости.

Не так легко показать такую индивидуальность, талант и страсть. Незабываемый вечер для всех болельщиков «Реала», – сказал Арбелоа.

Термин «Пятерка стервятников» (от прозвища Бутрагеньо El Buitre, «стервятник» – Спортс’‘) впервые появился в статье испанского журналиста Хулио Сесара Иглесиаса, опубликованной в 1983 году. Помимо Эмилио Бутрагеньо. в эту группу игроков «Реала» входили Маноло Санчис, Рафаэль Мартин Васкес, Мичел и Мигель Пардеса.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Pais
Выиграть у Эльче это незабываемый вечер 😀 ладно бы про Сити это говорил
Ответ Спортик161
Он и про Сити это говорил.
Ответ Спортик161
из-за Кантеры он это говорит
Я честно говоря не помню когда в матче ЛаЛиги на поле одновременно было столько воспитанников Мадрида,и вообще молодых ребят из кантеры.
Интересно, а что "уважаемые" Гаспачо молчат? Или гол Гюлера не достоин внимания? Драки же небыло, оскорблений, Реал не проиграл. Че тут писать то????
Ответ Александр Сергеев
А может быть настройки наконец применились, и забаненный блог перестал показываться в ленте?
Ответ Александр Сергеев
И Артемка Чугунов почему-то молчит🤔
Целую неделю Реал не поставляет поводов для публикации щитконтента
Круто конечно, но только когда те стервятники играли, Арбелоа еще был совсем маленьким ребенком.
Ответ Denosaur
Что показывает что он осведомлён
Ответ grek087
Что осведомлён - это да. Человек любит Реал и хорошо знает его историю - это вызывает только уважение, потому мне Арбелоа и симпатичен. Но тут вопрос в формулировках. Фраза "Напоминает мне" дословно означает то, что человек видел своими глазами, а потому запомнил. В его случае более логичной была бы фраза "игра Реала похожа на времена пятерки Стервятников".
Зидан, взявший три ЛЧ кряду с Реалом, гордился бы этой победой над Эльче.......

Но он лег спать за час до начала матча, потому что был уверен, что Реал должен забирать этот матч даже резервом и в меньшинстве.
Ответ Камбоджа Иванов
Только вот сам Зидан с Эльче мучился в домашнем матче в 2021 году с отскоком благодаря Бензема в концовке.
Ответ Камбоджа Иванов
держи в курсе что еще зидан вытворяет перед сном.
у тебя видимо к нему вип-доступ.
Вообще, конечно, интересная аналогия. У Реала есть ряд молодых талантов, которые сейчас проходят обкатку в других клубах и которые могли бы войти в его основу в будущем. Например Чема и Нико Пас могли бы вместе с Тьяго составить хребет полузащиты на годы вперёд. Плюс Вальверде с Беллингемом на правах уже опытных ветеранов. В атаке, правда, аналог Бутрагеньо - Гонсало Гарсия выглядит пока слишком нестабильно. Зато уже есть свой Уго Санчес в лице Килиана Мбаппе. Любопытно, что та команда начала свой путь с победы в еврокубке - Кубке УЕФА (тогда в Кубке чемпионов выступали только чемпионы).
