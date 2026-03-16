Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что игра команды в матче с «Эльче» напомнила ему времена Эмилио Бутрагеньо.
В субботу «Реал» разгромил «Эльче» в матче 28-го тура Ла Лиги (4:1).
«Это почти напомнило мне «Реал» времен «Пятерки стервятников». Я уверен, что Эмилио [Бутрагеньо] был очень горд тем, что увидел. Для того, кто прошел через систему молодежных команд, для тренера, который попал в первую команду из молодежной академии после работы во многих клубах, это день огромного счастья и гордости.
Не так легко показать такую индивидуальность, талант и страсть. Незабываемый вечер для всех болельщиков «Реала», – сказал Арбелоа.
Термин «Пятерка стервятников» (от прозвища Бутрагеньо El Buitre, «стервятник» – Спортс’‘) впервые появился в статье испанского журналиста Хулио Сесара Иглесиаса, опубликованной в 1983 году. Помимо Эмилио Бутрагеньо. в эту группу игроков «Реала» входили Маноло Санчис, Рафаэль Мартин Васкес, Мичел и Мигель Пардеса.
