Жуткая травма из Англии подняла старую тему. Почему игроки игнорируют щитки?

«Хаддерсфилд» со счетом 5:0 разгромил «Порт Вейл» в матче третьего дивизиона чемпионата Англии. Встреча бы наверняка прошла мимо большинства поклонников футбола, если бы не травма Линдена Гуча.

Полузащитник «Хаддерсфилда» получил по ноге шипами от Джахима Хедли. Крайне неприятные последствия столкновения игроков на фото:

Хедли за свои действия не получил даже желтую, а пострадавший Гуч покинул поле на 69-й минуте. Болельщикам в соцсетях повреждение дало повод обсудить тему щитков – эту часть экипировки игроки все чаще игнорируют.

Правила ФИФА запрещают футболистам играть без щитков, спортсмены вечно ищут лазейки. Хитрость Майкла Олисе запечатлела камера: в матче с «ПСЖ» осенью 2024-го арбитр не выпускал француза на поле без щитков – вингер «Баварии» надел их для вида, а как только судья отвернулся, быстренько снял защиту.

Щитки просто выкинул

Другой вариант– все же использовать щитки, но надевать их мини-версию. Таким лайфхаком пользуется молодежь «Брайтона», их микроскопические щитки выглядят особенно курьезно на фоне экипировки Джеймса Милнера. Ветеран точно знает, как позаботиться о своем здоровье.

Футболисты выбирают микро-щитки не только из-за комфорта, этот элемент экипировки становится частью стиля, популярного у молодых игроков. Все же некоторые клубы постепенно принимают меры против защиты, которая может навредить спортсменам.

Показательный случай произошел с Райли Малином – игроком «Илфракомб Тауна» из подвалов английского футбола, в ноябре он заработал двойной перелом ноги. Врачи решили, что на тяжесть травмы серьезно повлияли микро-щитки, клуб мгновенно запретил футболистам надевать на матчи подобную защиту.

Малин успешно перенес операцию.

Гуч, с которого началось обсуждение темы щитков в современном футболе, отделался относительно легко. Футболисты страдают от «встреч» с шипами соперника в местах, которые щитками прикрыть не получится.

Из последнего, что наверняка запомнилось болельщикам: соперник бутсой прошелся по лицу Джиджи Доннаруммы.

Дело было в декабре 2024-го, итальянец уже перебрался из «ПСЖ» в «Сити», а шрам на лице остался до сих пор.

Есть еще пример, уже исторический. В 1981 году в матче Бундеслиги между «Арминией» и «Вердером» защитник «музыкантов» Норберт Зигманн в подкате шипами фактически разрезал бедро Эвальда Линена из Билефельда. Пришлось наложить 23 шва.

Примета того времени: арбитр показал Зигманну только желтую, а Линен, сумевший подняться на ноги далеко не с первой попытки, помчался к бровке – ругаться с Отто Рехагелем, который тогда тренировал «Вердер». Пострадавший был уверен, что тренер сказал подопечному сыграть настолько грубо.

Линен не переставал ругаться, даже когда его уносили с поля.

Возвращаясь к теме щитков и их мини-версий. Легенды этой игры и под занавес карьеры предпочитают носить стандартную защиту: Месси и Роналду щитки не помешали добиться высот.

Как считаете, футболисты зря пренебрегают этим элементом экипировки?