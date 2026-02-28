Алексей Березуцкий о Чалове: «Отъезд в Европу, скорее всего, ошибка, но он всегда сможет вернуться в РПЛ»

Алексей Березуцкий о Чалове: отъезд в Европу, скорее всего, ошибка.

Алексей Березуцкий считает, что отъезд экс-форварда ЦСКА Федора Чалова в Европу был ошибкой.

В настоящее время игрок греческого ПАОК выступает на правах аренды в турецком «Кайсериспоре ».

— Вам не кажется, что отъезд Чалова в Европу был ошибкой?

— Ну почему? Если он хочет играть в Европе, в еврокубках, то это похвальное желание. Понятно, что не всегда получается, но это нормально.

— Чемпионаты Греции и Турции — не понижение?

— На мой взгляд, на данный момент – нет, там есть еврокубки. Стоило ли ехать — как мы сейчас видим, это, скорее всего, ошибка. Но такая ошибка, которую предугадать невозможно. Хотел попробовать – попробовал. Думаю, если он захочет, то всегда сможет вернуться в Россию, — сказал экс-защитник ЦСКА.