Алексей Березуцкий о Чалове: «Отъезд в Европу, скорее всего, ошибка, но он всегда сможет вернуться в РПЛ»
Алексей Березуцкий о Чалове: отъезд в Европу, скорее всего, ошибка.
Алексей Березуцкий считает, что отъезд экс-форварда ЦСКА Федора Чалова в Европу был ошибкой.
В настоящее время игрок греческого ПАОК выступает на правах аренды в турецком «Кайсериспоре».
— Вам не кажется, что отъезд Чалова в Европу был ошибкой?
— Ну почему? Если он хочет играть в Европе, в еврокубках, то это похвальное желание. Понятно, что не всегда получается, но это нормально.
— Чемпионаты Греции и Турции — не понижение?
— На мой взгляд, на данный момент – нет, там есть еврокубки. Стоило ли ехать — как мы сейчас видим, это, скорее всего, ошибка. Но такая ошибка, которую предугадать невозможно. Хотел попробовать – попробовал. Думаю, если он захочет, то всегда сможет вернуться в Россию, — сказал экс-защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
