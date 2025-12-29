1 мин.

Сила Криштиану: мальчику подарили на Рождество футболку Роналду. Кажется, счастливее быть уже нельзя 🥺

Криштиану Роналду – не просто живая легенда футбола и всего спорта. Это кумир десятков миллионов людей.

Не смотрите, что португалец уже не зажигает в Лиге чемпионов. Он по-прежнему на слуху. И даже у самого юного поколения. Таких масштабов достигла его популярность.

Смотрите, как отреагировал мальчик на вполне простой подарок на Рождество.

И это даже не 2005-й год, когда оригинальные футболки действительно были чем-то удивительным…

