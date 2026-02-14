Карло Анчелотти посетил карнавал.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти посетил карнавал.

Итальянский специалист в пятницу прибыл в Салвадор, столицу штата Баия. Он понаблюдал за карнавалом из VIP-зоны и встретился с певцом Лео Сантаной.

«Для нас большая честь видеть вас на нашем карнавале. Мы рады, что вы привносите весь свой опыт и зрелость в сборную. Большое вам спасибо за то, что вы здесь. Очень приятно верить, что шестой титул будет завоеван под руководством Анчелотти.

О, и еще кое-что. Ради всего святого, вызовите Неймара в сборную Бразилии», – смеясь сказал Сантана.

«Спасибо за совет», – ответил тренер.