«Иммигранты сделали для этого города больше, чем когда-либо сделают уклоняющиеся от налогов миллиардеры». Возле «Олд Траффорд» появился билборд с ответом на слова Рэтклиффа
Возле «Олд Траффорд» появился билборд с ответом на реплику Джима Рэтклиффа про мигрантов.
Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».
Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».
В пятницу возле стадиона клуба появился билборд с таким текстом: «Иммигранты сделали для этого города больше, чем когда-либо сделают миллиардеры, уклоняющиеся от налогов».
Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)
Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию
Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато
Население живет дольше, значит доля стариков которым надо платить пенсию будет постоянно расти.
Также с каждым годом будет все более остро стоять вопрос кем бы закрыть дыры на рынке труда.
Вопрос мигрантов для развитых стран это то, что уже в принципе не обсуждается как явление. Оно обязано присутствовать, иначе страна вымрет.
Вопрос лишь в том, что нужно их правильно интегрировать в общество, а не сажать на пособия бездумно.
Но диванным оналитикам со спортса конечно виднее)
"Это огромный кризис, который ведёт к дестабилизации общества. В погоне за миром без границ мы открыли наши двери для беспрецедентной волны массовой миграции, которая угрожает сплочённости наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа".
Вряд ли казна Империи пополнится за счёт теневых продаж наркотиков мелким бандитам и проституткам.
Ну. Им виднее.
что надо то и сделали !!!!!!!!!!!!!