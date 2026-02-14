«Иммигранты сделали для этого города больше, чем когда-либо сделают уклоняющиеся от налогов миллиардеры». Возле «Олд Траффорд» появился билборд с ответом на слова Рэтклиффа

Возле «Олд Траффорда» появился билборд с ответом Джиму Рэтклиффу.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед » заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание : «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

В пятницу возле стадиона клуба появился билборд с таким текстом: «Иммигранты сделали для этого города больше, чем когда-либо сделают миллиардеры, уклоняющиеся от налогов».

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато