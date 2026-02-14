  • Спортс
«Иммигранты сделали для этого города больше, чем когда-либо сделают уклоняющиеся от налогов миллиардеры». Возле «Олд Траффорд» появился билборд с ответом на слова Рэтклиффа

Возле «Олд Траффорда» появился билборд с ответом Джиму Рэтклиффу.

Возле «Олд Траффорд» появился билборд с ответом на реплику Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

В пятницу возле стадиона клуба появился билборд с таким текстом: «Иммигранты сделали для этого города больше, чем когда-либо сделают миллиардеры, уклоняющиеся от налогов». 

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сэмюэла Лакхерста
133 комментария
Это факт. Столько насиловать даже миллиардеры не могут.
Не считая одного острова
На Литл Сент Джеймс думаю это было больше чем во всем мире вместе взятом)
Этот миллиардер создал кучу рабочих мест, за счёт которых живёт несколько десятков тыся семей. Иммигранты в лучшем случае крутят шаурму, а как правило просто сидят на пособиях
Ну представители самой мирной религии и любители малолетних девушек считают что именно благодаря им и благодаря их богу только этот мир и существует, хотя они паразиты те ещё, кроме как крутить и жрать шаурму и плодится как кролики ничего не умеют
Комментарий скрыт
Просто представьте, вы мигрант из Афганистана/ Пакистана, живете где-нибудь в Бирмингеме, вместе со всей своей семьей. Живете в социальном жилье, получаете пособие от государства, работать не планируете, учить язык не хотите. Всё что вы делаете, это подрезаете трубки и велики, а по вечерам кошмарите местных герцогинь. И даже когда какой-нибудь местный задастся вопросом, а на хрена вы нужны? На вашу защиту тут же подлетит толпа обосцаных леваков с визгами: " Не смейте их трогать, они гораздо важнее для общества, чем миллиардеры !!! 😡😡 Ну кайф же , а не жизнь
Просто представьте, сегодняшнюю Великобританию с фертильностью 1.4 на женщину. В таком случае через поколение количество рождающихся людей уменьшается вдвое (20 человек родят 14 детей, который в свою очередь родят 9 детей).

Население живет дольше, значит доля стариков которым надо платить пенсию будет постоянно расти.

Также с каждым годом будет все более остро стоять вопрос кем бы закрыть дыры на рынке труда.

Вопрос мигрантов для развитых стран это то, что уже в принципе не обсуждается как явление. Оно обязано присутствовать, иначе страна вымрет.

Вопрос лишь в том, что нужно их правильно интегрировать в общество, а не сажать на пособия бездумно.

Но диванным оналитикам со спортса конечно виднее)
Комментарий скрыт
Да, точно, они захватили город.
Интересно, если иммигранты могут приносить много пользы в городах Европы, делать их лучше , почему они тоже самое не делают у себя в Африке, Пакистане, Бангладеш, Сирии........?
Это обратка за колонизаторскую политику в прошлом, не нужно жалеть европейцев, они много горя принесли в другие страны, вспомнить только бельгийское Конго или опиумные войны в Китае.
потому что там запад воюет, поэтому бегут, запад сам виноват, и ты это лучше менЯ знаешь
Почему мусульмане, образуя мусульманское общество болельщиков МЮ, мусульманскую футбольная лигу, мусульманскую баню, мусульманский магазин и пр., противопоставляют всему остальному немусульманскому обществу. Не есть ли в этом деление людей на разные категории? Нет ли в этом шовинизма, мягко говоря?
Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции о волне массовой миграции в ЕС:

"Это огромный кризис, который ведёт к дестабилизации общества. В погоне за миром без границ мы открыли наши двери для беспрецедентной волны массовой миграции, которая угрожает сплочённости наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа".
Сказал кубинский беженец))
Кубинцы в сша очень работящие без особого криминала, с ними ни у кого проблем нет
Сомневаюсь, что экономика империи, которая зиждется столетиями на налогах с провинций и колоний, вдруг начнет зависеть от налоговых поступлений мигрантов, которые как - раз то и живут за счёт социальных пакетов.
Вряд ли казна Империи пополнится за счёт теневых продаж наркотиков мелким бандитам и проституткам.
Ну. Им виднее.
Баннер сделан леволиберальными движениями
ты предпочитаешь скорее всего банеры из мюнхена в 33м году да ???
Нет, предпочитаю «золотую середину»: контролировать миграцию и не поддаваться национализму
А что конкретно иммигранты сделали для Манчестера?
тебе то какое дело ты что так переживаешь ?
что надо то и сделали !!!!!!!!!!!!!
