Шешко о медитации: «Всегда советую родным и друзьям попробовать – хотя бы подышать. Делаю визуализацию каждое утро – верю в это, в постановку целей»

Беньямин Шешко высказался о медитации.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » Беньямин Шешко поделился историей о том, как он занимается медитацией.

«Медитация – это скорее дыхание, пребывание наедине с собой. Визуализацию я делаю каждое утро, прежде чем начать делать все остальное. Я верю в это, верю в постановку целей и в то, чтобы ценить то, что у меня есть и что я сделал. Думаю, что все возвращается благодаря упорному труду, благодарности и визуализации того, чего вы хотите.

Всегда советую родным и друзьям попробовать, потому что у каждого в жизни бывает стресс. Хотя бы попробуйте подышать. Вам необязательно медитировать, потому что в медитацию довольно сложно погрузиться, потому что в голове много мыслей, особенно если вы к медитации не привыкли.

Нужно попробовать, запастись терпением, потому что это займет пару недель, а может, и месяцев. Нужно сосредоточиться на дыхании», – сказал Беньямин Шешко.