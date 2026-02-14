«Челси» и «Астон Вилла» интересовались Бергваллем. «Тоттенхэм» не готов продавать хавбека
«Тоттенхэм» отказался продавать Лукаса Бергвалля.
«Челси» и «Астон Вилла» интересовались 20-летним центральным полузащитником Лукасом Бергваллем.
Клубы АПЛ сделали запрос относительно того, доступен ли футболист для трансфера, но «Тоттенхэм» на данный момент не намерен рассматривать возможность ухода футболиста.
В этом сезоне шведский хавбек забил 1 гол и сделал 2 передачи в 17 матчах АПЛ. В среднем он проводит на поле 47 минут. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
