«Челси» и «Астон Вилла» интересовались Бергваллем. «Тоттенхэм» не готов продавать хавбека

«Тоттенхэм» отказался продавать Лукаса Бергвалля.

«Челси » и «Астон Вилла » интересовались 20-летним центральным полузащитником Лукасом Бергваллем .

Клубы АПЛ сделали запрос относительно того, доступен ли футболист для трансфера, но «Тоттенхэм » на данный момент не намерен рассматривать возможность ухода футболиста.

В этом сезоне шведский хавбек забил 1 гол и сделал 2 передачи в 17 матчах АПЛ. В среднем он проводит на поле 47 минут. Его статистику можно изучить по ссылке .