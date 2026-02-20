Отстранение Калулу на 1 матч оставлено в силе. Апелляции «Ювентуса» отклонены
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина не согласился на отмену дисквалификации Пьера Калулу.
Защитник «Ювентуса» получил вторую желтую карточку в матче Серии А с «Интером» (2:3) после симуляции Алессандро Бастони. Француз был отстранен на следующую игру.
«Ювентус» сперва подал апелляцию в судебную инстанцию при федерации, а после ее отклонения обратился напрямую к Гравине, но снова получил отказ, передает Sky Sport Italia.
Таким образом, Калулу не сможет сыграть против «Комо» 21 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2026. Гравина отказал отменить красную Калюлю
но кабинетный Ювентус, не перепутайте
Интересно, чем обоснованы последние случаи не удаления Фабрегаса, не отмены красной карточки Калюлю? Как, видя, что Калюлю не касался Бареллу, а Барелла заехал тому в колено, можно подтверждать правомерность первой карточки Калюлю?