Отстранение Калулу на 1 матч оставлено в силе. Апелляции «Ювентуса» отклонены

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина не согласился на отмену дисквалификации Пьера Калулу.

Защитник «Ювентуса» получил вторую желтую карточку в матче Серии А с «Интером» (2:3) после симуляции Алессандро Бастони. Француз был отстранен на следующую игру.

«Ювентус» сперва подал апелляцию в судебную инстанцию при федерации, а после ее отклонения обратился напрямую к Гравине, но снова получил отказ, передает Sky Sport Italia.

Таким образом, Калулу не сможет сыграть против «Комо» 21 февраля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
Очень жаль! Даже стадо баранов могло бы найти более умное решение в этой ситуации. Дисквалификация за то, чего не было.
К сожалению, руководству сериала до стада баранов ещё эволюционировать нужно
2023. Гравина отменил дисквалификацию Лукаку на матч Кубка Италии и он сыграет против Ювентуса
2026. Гравина отказал отменить красную Калюлю
но кабинетный Ювентус, не перепутайте
Почему-то думаю, карточку Костичу или Хольму он бы отменил. А так мы в принципиальном матче без двух сильнейших защитников. Удобно же
Картонные всё будут говорить что-то про Ювентус)) Ни в одной лиге так не гасят отдельно взятый клуб как в лиге косого
Очень не хочу верить в пресловутую MarottaLeague, но что-то последние решения вызывают не то чтобы недоумение, сколько абсолютное неверие в реальность происходящего.

Интересно, чем обоснованы последние случаи не удаления Фабрегаса, не отмены красной карточки Калюлю? Как, видя, что Калюлю не касался Бареллу, а Барелла заехал тому в колено, можно подтверждать правомерность первой карточки Калюлю?
Гравина буквально пару лет назад волей своего пера отменил дискву Лукаки, как несправедливую, а тут его пришлось просить, хотя все признали ошибку судьи, и он все равно отказался. Жаль Аньелли в свое время пошел на попятную и не стал с ФФИ взыскивать убытки, ох зря
Tuttosport: Фрагмент слов Рабьо, из-за которых он был удален, был вырезан из видеоотчета - да выносите уже залупетто Интеру, им не привыкать к картонным титулам!
Оцените красоту игры) Все согласились, что была симуляция, то есть фола не было. Все, включая Бастони и верховного судью. Фола не было. А карточка есть. Снимаю шляпу
Странно, что сверху еще пару матчей не накинули, учитывая, что это игрок Ювентуса и как Юве судят в Италии
Итальянский стыд зарождается…🤦‍♂️
Эта история подкосила обе команды - продули в первых матчах плей-офф ЛЧ 🤦🏻
