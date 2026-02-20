Отстранение Калулу на 1 матч оставлено в силе. Апелляции «Ювентуса» отклонены

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина не согласился на отмену дисквалификации Пьера Калулу .

Защитник «Ювентуса » получил вторую желтую карточку в матче Серии А с «Интером » (2:3) после симуляции Алессандро Бастони . Француз был отстранен на следующую игру.

«Ювентус» сперва подал апелляцию в судебную инстанцию при федерации, а после ее отклонения обратился напрямую к Гравине, но снова получил отказ, передает Sky Sport Italia.

Таким образом, Калулу не сможет сыграть против «Комо» 21 февраля.